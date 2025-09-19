Börsen Update
Börsen Update USA - 19.09. - US Tech 100 stark +0,46 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.305,44 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: Amgen +3,79 %, Apple +3,40 %, Johnson & Johnson +1,63 %, Unitedhealth Group +1,63 %, IBM +1,03 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -1,59 %, Walt Disney -1,26 %, Walmart -1,07 %, Nike (B) -0,90 %, Cisco Systems -0,66 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.568,23 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: Palantir +3,83 %, Amgen +3,79 %, Fortinet +3,57 %, Apple +3,40 %, Intuit +2,18 %
Flop-Werte: Dexcom -10,44 %, Micron Technology -3,38 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,92 %, Arm Holdings -2,33 %, Microchip Technology -2,18 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.651,63 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Eversource Energy +5,53 %, Uber Technologies +4,82 %, Newmont Corporation +4,61 %, Palantir +3,83 %, Amgen +3,79 %
Flop-Werte: Willis Towers Watson -21,58 %, Dexcom -10,44 %, Humana -5,04 %, Dollar General Corporation -4,32 %, Targa Resources -4,19 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.