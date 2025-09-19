Börsen Update USA - 19.09. - US Tech 100 stark +0,46 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.305,44 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Amgen +3,79 %, Apple +3,40 %, Johnson & Johnson +1,63 %, Unitedhealth Group +1,63 %, IBM +1,03 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -1,59 %, Walt Disney -1,26 %, Walmart -1,07 %, Nike (B) -0,90 %, Cisco Systems -0,66 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.568,23 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Palantir +3,83 %, Amgen +3,79 %, Fortinet +3,57 %, Apple +3,40 %, Intuit +2,18 %

Flop-Werte: Dexcom -10,44 %, Micron Technology -3,38 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,92 %, Arm Holdings -2,33 %, Microchip Technology -2,18 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.651,63 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Eversource Energy +5,53 %, Uber Technologies +4,82 %, Newmont Corporation +4,61 %, Palantir +3,83 %, Amgen +3,79 %

Flop-Werte: Willis Towers Watson -21,58 %, Dexcom -10,44 %, Humana -5,04 %, Dollar General Corporation -4,32 %, Targa Resources -4,19 %