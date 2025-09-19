    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Huawei stellt mit bahnbrechender Produktpalette die Weichen für die Zukunft der intelligenten Technologie

    Paris (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Ride the Wind" veranstaltete Huawei
    heute seine globale Veranstaltung zur Einführung innovativer Produkte in Paris.
    Angeführt wurde die Präsentation von der glanzvollen Premiere der neuen "HUAWEI
    WATCH GT 6"-Serie, der HUAWEI WATCH Ultimate 2 und der HUAWEI WATCH D2, die auf
    meisterhafte Weise hochmodische Ästhetik mit professioneller Gesundheits- und
    Fitnessüberwachung verbinden. Hinzu kamen die "HUAWEI nova 14"-Serie, HUAWEI
    FreeBuds 7i und HUAWEI MatePad 12 X, die jeweils außergewöhnliche Bildqualität
    und Benutzererfahrungen bieten. Neben den Produkten stellte Huawei sein neues
    Markenversprechen "Now Is Yours" vor und startete die "GoPaint Worldwide
    Creating Activity 2025", die eine jugendorientierte, integrative Vision
    vertritt, welche Technologie in den Alltag einbettet und ein globales Publikum
    dazu einlädt, sich die Zukunft gemeinsam vorzustellen.

    HUAWEI WATCH GT 6 Serie: Die Neudefinition des fortschrittlichen
    Outdoor-Workout-Erlebnisses

    Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie ist ein Beweis für die "Ride the Wind"-Philosophie,
    die für Freiheit steht und für eine neue Einstellung zu Mode und Sport. Eine
    grundlegende technische Überarbeitung sorgt für eine beeindruckende Akkulaufzeit
    von 21 Tagen und eine punktgenaue Positionierung im Freien. Das brandneue
    HUAWEI-TruSense-System sorgt für umfassende, schnelle und genaue
    Gesundheitsdaten.

    Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie baut auf einer Bibliothek von über 100 Trainingsmodi
    auf und bietet tiefgreifende Verbesserungen für vier wichtige
    Outdoor-Aktivitäten. Der neue Cycling-Modus bietet erstmals einen virtuellen
    Leistungsmesser, der professionelle Leistungsanalysen ohne Leistungsmesser
    bietet und ein noch fortschrittlicheres Radfahrerlebnis ermöglicht. Darüber
    hinaus gibt es einen Trail-Running-Modus mit Funktionen auf höchstem Niveau, wie
    z. B. punktgenaue Positionierung, Höhentrenddiagramm sowie
    Echtzeit-Gefälleanalyse, um Herausforderungen auf der Strecke zu erkennen und
    die Energieverteilung zu optimieren. Der Golfmodus verfügt über eine ganze Reihe
    hochkarätiger Funktionen, darunter hochauflösende Fairway-Karten, die
    sicherstellen, dass jeder Schlag gut ausgeführt wird. Es gibt sogar einen
    Skimodus, der eine präzise Positionierung sowie einen umfangreichen Datensatz
    für ein professionelles und aufregendes Pistenerlebnis bietet.

    HUAWEI WATCH Ultimate 2 und WATCH D2: Durchbrüche bei der professionellen
    Fitness- und Gesundheitsüberwachung

    Die HUAWEI WATCH Ultimate 2 ist die erste Smartwatch der Branche, die für
    150-Meter-Tauchgänge mit Audiofunktionalität ausgelegt ist. Die bahnbrechende
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Huawei stellt mit bahnbrechender Produktpalette die Weichen für die Zukunft der intelligenten Technologie Unter dem Motto "Ride the Wind" veranstaltete Huawei heute seine globale Veranstaltung zur Einführung innovativer Produkte in Paris. Angeführt wurde die Präsentation von der glanzvollen Premiere der neuen "HUAWEI WATCH GT 6"-Serie, der HUAWEI WATCH …