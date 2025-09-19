Huawei stellt mit bahnbrechender Produktpalette die Weichen für die Zukunft der intelligenten Technologie

Paris (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Ride the Wind" veranstaltete Huawei

heute seine globale Veranstaltung zur Einführung innovativer Produkte in Paris.

Angeführt wurde die Präsentation von der glanzvollen Premiere der neuen "HUAWEI

WATCH GT 6"-Serie, der HUAWEI WATCH Ultimate 2 und der HUAWEI WATCH D2, die auf

meisterhafte Weise hochmodische Ästhetik mit professioneller Gesundheits- und

Fitnessüberwachung verbinden. Hinzu kamen die "HUAWEI nova 14"-Serie, HUAWEI

FreeBuds 7i und HUAWEI MatePad 12 X, die jeweils außergewöhnliche Bildqualität

und Benutzererfahrungen bieten. Neben den Produkten stellte Huawei sein neues

Markenversprechen "Now Is Yours" vor und startete die "GoPaint Worldwide

Creating Activity 2025", die eine jugendorientierte, integrative Vision

vertritt, welche Technologie in den Alltag einbettet und ein globales Publikum

dazu einlädt, sich die Zukunft gemeinsam vorzustellen.



HUAWEI WATCH GT 6 Serie: Die Neudefinition des fortschrittlichen

Outdoor-Workout-Erlebnisses







die für Freiheit steht und für eine neue Einstellung zu Mode und Sport. Eine

grundlegende technische Überarbeitung sorgt für eine beeindruckende Akkulaufzeit

von 21 Tagen und eine punktgenaue Positionierung im Freien. Das brandneue

HUAWEI-TruSense-System sorgt für umfassende, schnelle und genaue

Gesundheitsdaten.



Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie baut auf einer Bibliothek von über 100 Trainingsmodi

auf und bietet tiefgreifende Verbesserungen für vier wichtige

Outdoor-Aktivitäten. Der neue Cycling-Modus bietet erstmals einen virtuellen

Leistungsmesser, der professionelle Leistungsanalysen ohne Leistungsmesser

bietet und ein noch fortschrittlicheres Radfahrerlebnis ermöglicht. Darüber

hinaus gibt es einen Trail-Running-Modus mit Funktionen auf höchstem Niveau, wie

z. B. punktgenaue Positionierung, Höhentrenddiagramm sowie

Echtzeit-Gefälleanalyse, um Herausforderungen auf der Strecke zu erkennen und

die Energieverteilung zu optimieren. Der Golfmodus verfügt über eine ganze Reihe

hochkarätiger Funktionen, darunter hochauflösende Fairway-Karten, die

sicherstellen, dass jeder Schlag gut ausgeführt wird. Es gibt sogar einen

Skimodus, der eine präzise Positionierung sowie einen umfangreichen Datensatz

für ein professionelles und aufregendes Pistenerlebnis bietet.



HUAWEI WATCH Ultimate 2 und WATCH D2: Durchbrüche bei der professionellen

Fitness- und Gesundheitsüberwachung



Die HUAWEI WATCH Ultimate 2 ist die erste Smartwatch der Branche, die für

150-Meter-Tauchgänge mit Audiofunktionalität ausgelegt ist. Die bahnbrechende Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie ist ein Beweis für die "Ride the Wind"-Philosophie,die für Freiheit steht und für eine neue Einstellung zu Mode und Sport. Einegrundlegende technische Überarbeitung sorgt für eine beeindruckende Akkulaufzeitvon 21 Tagen und eine punktgenaue Positionierung im Freien. Das brandneueHUAWEI-TruSense-System sorgt für umfassende, schnelle und genaueGesundheitsdaten.Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie baut auf einer Bibliothek von über 100 Trainingsmodiauf und bietet tiefgreifende Verbesserungen für vier wichtigeOutdoor-Aktivitäten. Der neue Cycling-Modus bietet erstmals einen virtuellenLeistungsmesser, der professionelle Leistungsanalysen ohne Leistungsmesserbietet und ein noch fortschrittlicheres Radfahrerlebnis ermöglicht. Darüberhinaus gibt es einen Trail-Running-Modus mit Funktionen auf höchstem Niveau, wiez. B. punktgenaue Positionierung, Höhentrenddiagramm sowieEchtzeit-Gefälleanalyse, um Herausforderungen auf der Strecke zu erkennen unddie Energieverteilung zu optimieren. Der Golfmodus verfügt über eine ganze Reihehochkarätiger Funktionen, darunter hochauflösende Fairway-Karten, diesicherstellen, dass jeder Schlag gut ausgeführt wird. Es gibt sogar einenSkimodus, der eine präzise Positionierung sowie einen umfangreichen Datensatzfür ein professionelles und aufregendes Pistenerlebnis bietet.HUAWEI WATCH Ultimate 2 und WATCH D2: Durchbrüche bei der professionellenFitness- und GesundheitsüberwachungDie HUAWEI WATCH Ultimate 2 ist die erste Smartwatch der Branche, die für150-Meter-Tauchgänge mit Audiofunktionalität ausgelegt ist. Die bahnbrechende