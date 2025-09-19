Huawei stellt mit bahnbrechender Produktpalette die Weichen für die Zukunft der intelligenten Technologie
Paris (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Ride the Wind" veranstaltete Huawei
heute seine globale Veranstaltung zur Einführung innovativer Produkte in Paris.
Angeführt wurde die Präsentation von der glanzvollen Premiere der neuen "HUAWEI
WATCH GT 6"-Serie, der HUAWEI WATCH Ultimate 2 und der HUAWEI WATCH D2, die auf
meisterhafte Weise hochmodische Ästhetik mit professioneller Gesundheits- und
Fitnessüberwachung verbinden. Hinzu kamen die "HUAWEI nova 14"-Serie, HUAWEI
FreeBuds 7i und HUAWEI MatePad 12 X, die jeweils außergewöhnliche Bildqualität
und Benutzererfahrungen bieten. Neben den Produkten stellte Huawei sein neues
Markenversprechen "Now Is Yours" vor und startete die "GoPaint Worldwide
Creating Activity 2025", die eine jugendorientierte, integrative Vision
vertritt, welche Technologie in den Alltag einbettet und ein globales Publikum
dazu einlädt, sich die Zukunft gemeinsam vorzustellen.
HUAWEI WATCH GT 6 Serie: Die Neudefinition des fortschrittlichen
Outdoor-Workout-Erlebnisses
Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie ist ein Beweis für die "Ride the Wind"-Philosophie,
die für Freiheit steht und für eine neue Einstellung zu Mode und Sport. Eine
grundlegende technische Überarbeitung sorgt für eine beeindruckende Akkulaufzeit
von 21 Tagen und eine punktgenaue Positionierung im Freien. Das brandneue
HUAWEI-TruSense-System sorgt für umfassende, schnelle und genaue
Gesundheitsdaten.
Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie baut auf einer Bibliothek von über 100 Trainingsmodi
auf und bietet tiefgreifende Verbesserungen für vier wichtige
Outdoor-Aktivitäten. Der neue Cycling-Modus bietet erstmals einen virtuellen
Leistungsmesser, der professionelle Leistungsanalysen ohne Leistungsmesser
bietet und ein noch fortschrittlicheres Radfahrerlebnis ermöglicht. Darüber
hinaus gibt es einen Trail-Running-Modus mit Funktionen auf höchstem Niveau, wie
z. B. punktgenaue Positionierung, Höhentrenddiagramm sowie
Echtzeit-Gefälleanalyse, um Herausforderungen auf der Strecke zu erkennen und
die Energieverteilung zu optimieren. Der Golfmodus verfügt über eine ganze Reihe
hochkarätiger Funktionen, darunter hochauflösende Fairway-Karten, die
sicherstellen, dass jeder Schlag gut ausgeführt wird. Es gibt sogar einen
Skimodus, der eine präzise Positionierung sowie einen umfangreichen Datensatz
für ein professionelles und aufregendes Pistenerlebnis bietet.
HUAWEI WATCH Ultimate 2 und WATCH D2: Durchbrüche bei der professionellen
Fitness- und Gesundheitsüberwachung
Die HUAWEI WATCH Ultimate 2 ist die erste Smartwatch der Branche, die für
150-Meter-Tauchgänge mit Audiofunktionalität ausgelegt ist. Die bahnbrechende
