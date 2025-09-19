Eversource Energy Aktie mit starker Tagesperformance - 19.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Eversource Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,53 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Eversource Energy ist ein führender Energieversorger in Neuengland, der Strom, Gas und Wasser bereitstellt. Als größter Anbieter in der Region konkurriert es mit National Grid und Avangrid. Eversource setzt auf erneuerbare Energien und Infrastrukturinvestitionen, um sich im Markt abzuheben.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Eversource Energy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,53 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eversource Energy Aktie damit um +3,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Eversource Energy auf +4,09 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Eversource Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,62 % 1 Monat +3,62 % 3 Monate +5,53 % 1 Jahr -5,76 %

Informationen zur Eversource Energy Aktie

Es gibt 371 Mio. Eversource Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,04 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

An den Börsen herrscht heute eine überwiegend negative Stimmung. Während der DAX und andere deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der S&P 500 eine leichte Erholung.

Eversource Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eversource Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eversource Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.