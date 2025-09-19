Gemeinsamer Vorschlag der Energieindustrie zum Aufbau eines All-Szenario-Netzes beschleunigt Wind- und Solarenergie als Hauptstromquelle

SHENZHEN, China, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- Während der International Digital Energy Expo (IDEE) 2025 richteten die China Energy Research Society, der Global Solar Council (GSC) und Huawei Digital Power gemeinsam das Global Low-Carbon Industry Forum mit dem Thema „All-Scenario Grid Forming Technology, Accelerating Wind and Solar Power as Main Power Sources" aus. Bei der Veranstaltung kamen Branchenführer aus Energiebehörden, Stromnetzbetreibern, Energieunternehmen, Normungsorganisationen und Industrieverbänden aus aller Welt zusammen, um den Entwicklungsstand und die Zukunftsaussichten der Branche für erneuerbare Energien sowie die praktische Anwendung der All-Szenario-Netzbildungstechnologie weltweit und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf die Branche für erneuerbare Energien zu erörtern. Auf dem Forum schlugen die Teilnehmer gemeinsam die Initiative zum Aufbau eines szenarienübergreifenden Netzes vor. Die Initiative zielt darauf ab, die globale Energiekluft zu schließen, indem die All-Szenario-Netzbildungstechnologie weiter umgesetzt wird, um allen Menschen saubere und stabile Energie zu liefern und eine bessere, grünere Zukunft zu gestalten.

Bei der Eröffnung des Forums sagte Hou Jinlong, Director of the Board, Huawei, und President, Huawei Digital Power: „In Zukunft wird die Energiespeicherung schnell wachsen und sich eng mit der Wind- und Solarenergie verbinden, um sie in stabile und zuverlässige Energiequellen zu verwandeln. Zu den wichtigsten Innovationsbereichen in diesem Übergang gehören netzbildende Technologien, KI-Technologien und hochwertige Produkte, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg Leistung erbringen. Die netzbildende Technologie für alle Szenarien wird Wind, Sonne und Energiespeicherung als Hauptstromquellen vorantreiben. KI wird vom Hilfs- zum Produktionssystem avancieren und Wind-, Solar- und Energiespeicheranlagen wirklich autonom machen. Eine hohe Qualität während des gesamten Produktlebenszyklus legt den Grundstein für eine nachhaltige und gesunde Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien. Huawei Digital Power wird an technologischer Innovation und dem Grundsatz ‚Qualität zuerst' festhalten und mit anderen Unternehmen der Branche zusammenarbeiten, um die Industriestandards zu verbessern und die globale Energiekluft zu schließen, um grüne, stabile und erschwingliche Energie für alle zu liefern."