AKTIEN IM FOKUS
Porsche und Volkswagen fallen nachbörslich - Prognose gesenkt
- Porsche, VW und Porsche SE Aktien fallen stark.
- Prognosen gesenkt wegen neuer milliardenschwerer Lasten.
- Porsche AG steigt Montag in den MDax ab.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Porsche AG , die ihres Mutterkonzerns Volkswagen und auch die Papiere der Dachgesellschaft Porsche SE sind am Freitag nach Börsenschluss unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für den Sportwagenbauer um 2,9 abwärts, während die VW-Anteilsscheine um 1,9 Prozent fielen. Die Aktien der Porsche SE büßten 0,9 Prozent ein. Alle drei im Dax notieren Unternehmen hatten zuvor ihre Prognosen gesenkt.
Porsche geht angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen in diesem Jahr von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Unter anderem, weil Verbrenner länger im Programm gehalten werden sollen als bisher gedacht, fallen weitere Sonderlasten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro an. Daraufhin kappten auch Volkswagen und die Porsche SE ihre Gewinnerwartungen. Am Montag steigt die Aktie der Porsche AG unabhängig davon in den MDax ab, wie bereits seit Anfang des Monats bekannt ist./niw/nas
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 95,30 auf Tradegate (19. September 2025, 20:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -8,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,48 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +16,40 %/+32,28 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche Holding SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Porsche hat bekanntlich die Fertigung der Autobatterien aus der Varta Insolvenz übernommen.
Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 5 Mrd. ist die Holding stark unterbewertet. Der rechnerische Aktienkurs müßte 4 mal so hoch sein wie jetzt. Da sind die
wird höchste Zeit bei der Holding und bei VW, Teile und herrsche, der Betriebsrat wird zu mächtig, kleinere Einheiten sind besser zu steuern