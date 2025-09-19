Investieren in die Zukunft
"Education Cannot Wait" (ECW) erreicht 14 Millionen Kinder in Krisensituationen weltweit
Bildungsergebnisse für Kinder und Jugendliche in Notsituationen sowie in
langanhaltenden Krisen hervor und fordert dringende Finanzmittel, um den
Fortschritt zu sichern.
"Education Cannot Wait" (
-1&h=1554867506&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D
en%26o%3D4512235-1%26h%3D679566987%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannot
), (übersetzt "Bildung kann nicht warten"), der
globale Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen der Vereinten
Nationen, hat heute seinen Bericht " Investing in Futures: 2024 Annual Results
Report (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4512235-1&h=381699140&u=h
ttps%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4512235-1%
26h%3D2832924899%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fannua
l-report-2024%26a%3DInvesting%2Bin%2BFutures%253A%2B2024%2BAnnual%2BResults%2BRe
" veröffentlicht -
der zeigt, dass ECW und dessen strategische Partner zur Halbzeit ihres
Strategieplans 2023-2026 8,3 Millionen krisengeschädigte Kinder und Jugendliche
in 33 Ländern mit inklusiver, hochwertiger Bildung erreicht haben. Damit hat ECW
seit seiner Einführung insgesamt 14 Millionen Mädchen und Jungen erreicht.
Der Schwerpunkt liegt auf Gleichberechtigung und Integration. 51 % der
erreichten Personen sind Mädchen und 43 % sind Flüchtlings- oder
Binnenvertriebenen-Kinder. Der Bericht zeigt, dass die Investitionen des ECW zu
messbaren Verbesserungen führen: mehr Kinder werden eingeschult, bleiben in der
Schule und erwerben sowohl akademische als auch sozial-emotionale Fähigkeiten.
Positive Veränderungen der Geschlechternormen tragen ebenfalls zu einem
gerechteren Zugang und einer gleichberechtigten Beteiligung bei.
"Diese Fortschritte spiegeln die einzigartige Stärke des strategischen
ECW-Modells und den unerschütterlichen Einsatz unserer globalen Koalition von
Partnern wider. Es handelt sich nicht nur um eine Koordinierung, sondern um
einen gemeinsamen Einsatz, der sich in kollektiven Maßnahmen niederschlägt", so
Sigrid Kaag, Vorsitzende des hochrangigen Steuerungsgremiums von ECW.
Der Bericht fasst die gemeinsamen Bemühungen von mehr als 100 Partnern zusammen
- darunter Regierungen der Gastländer, UN-Organisationen, lokale sowie
internationale Organisationen der Zivilgesellschaft, philanthropische Stiftungen
und führende Persönlichkeiten des Privatsektors - die im Jahr 2024
zusammenkamen, um in einigen der komplexesten Krisen der Welt Bildung zu
