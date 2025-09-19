    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    "Education Cannot Wait" (ECW) erreicht 14 Millionen Kinder in Krisensituationen weltweit

    New York (ots/PRNewswire) - Der neue ECW-Ergebnisbericht hebt die positiven
    Bildungsergebnisse für Kinder und Jugendliche in Notsituationen sowie in
    langanhaltenden Krisen hervor und fordert dringende Finanzmittel, um den
    Fortschritt zu sichern.

    "Education Cannot Wait" ( https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4512235
    -1&h=1554867506&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D
    en%26o%3D4512235-1%26h%3D679566987%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannot
    wait.org%252F%26a%3DECW&a=ECW ), (übersetzt "Bildung kann nicht warten"), der
    globale Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen der Vereinten
    Nationen, hat heute seinen Bericht " Investing in Futures: 2024 Annual Results
    Report (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4512235-1&h=381699140&u=h
    ttps%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4512235-1%
    26h%3D2832924899%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fannua
    l-report-2024%26a%3DInvesting%2Bin%2BFutures%253A%2B2024%2BAnnual%2BResults%2BRe
    port&a=Investing+in+Futures%3A+2024+Annual+Results+Report) " veröffentlicht -
    der zeigt, dass ECW und dessen strategische Partner zur Halbzeit ihres
    Strategieplans 2023-2026 8,3 Millionen krisengeschädigte Kinder und Jugendliche
    in 33 Ländern mit inklusiver, hochwertiger Bildung erreicht haben. Damit hat ECW
    seit seiner Einführung insgesamt 14 Millionen Mädchen und Jungen erreicht.

    Der Schwerpunkt liegt auf Gleichberechtigung und Integration. 51 % der
    erreichten Personen sind Mädchen und 43 % sind Flüchtlings- oder
    Binnenvertriebenen-Kinder. Der Bericht zeigt, dass die Investitionen des ECW zu
    messbaren Verbesserungen führen: mehr Kinder werden eingeschult, bleiben in der
    Schule und erwerben sowohl akademische als auch sozial-emotionale Fähigkeiten.
    Positive Veränderungen der Geschlechternormen tragen ebenfalls zu einem
    gerechteren Zugang und einer gleichberechtigten Beteiligung bei.

    "Diese Fortschritte spiegeln die einzigartige Stärke des strategischen
    ECW-Modells und den unerschütterlichen Einsatz unserer globalen Koalition von
    Partnern wider. Es handelt sich nicht nur um eine Koordinierung, sondern um
    einen gemeinsamen Einsatz, der sich in kollektiven Maßnahmen niederschlägt", so
    Sigrid Kaag, Vorsitzende des hochrangigen Steuerungsgremiums von ECW.

    Der Bericht fasst die gemeinsamen Bemühungen von mehr als 100 Partnern zusammen
    - darunter Regierungen der Gastländer, UN-Organisationen, lokale sowie
    internationale Organisationen der Zivilgesellschaft, philanthropische Stiftungen
    und führende Persönlichkeiten des Privatsektors - die im Jahr 2024
    zusammenkamen, um in einigen der komplexesten Krisen der Welt Bildung zu
