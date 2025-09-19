Shenzhen Luohu und Frankfurt schmieden Kultur- und Tourismuspartnerschaft

Eine der Vereinbarungen wurde zwischen dem Amt für Kultur, Radio, Fernsehen, Tourismus und Sport des Luohu-Distrikts sowie der Chinesisch-Deutschen Technologie- und Wissenschaftsvereinigung unterzeichnet. Dies wurde am Dienstag im Rahmen des Kultur- und Tourismusaustausch-Symposiums China (Shenzhen Luohu) – Deutschland (Frankfurt) in Frankfurt offiziell besiegelt.

FRANKFURT, Deutschland, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- Zwischen Shenzhens pulsierendem Luohu-Distrikt, der an Hongkong grenzt, und führenden Institutionen in Frankfurt, Deutschland, wurden Vereinbarungen getroffen, um die kulturellen sowie touristischen Verbindungen zwischen den beiden Regionen zu stärken.

Beide Seiten verpflichteten sich, ihre einzigartigen Stärken zu nutzen, um den Austausch in den Bereichen Kulturtourismus, künstliche Intelligenz und digitale Kreativität zu fördern. Diese Partnerschaft soll die Projektdurchführung fördern sowie einen langfristigen Kooperationsmechanismus schaffen, der nachhaltiges Wachstum und Innovation in diesen Sektoren fördert.

An dem Symposium nahmen über 50 deutsche Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Kulturtourismus, Biowissenschaften, Medien und künstliche Intelligenz teil.

In einer Grundsatzrede hob ein Vertreter des chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt die Bedeutung des Symposiums für die Stärkung der industriellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland hervor. Diese Initiative zielt darauf ab, die wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen sowie das gegenseitige Verständnis zwischen den beiden Nationen zu verbessern.

Der Vertreter der Handelsdelegation aus Luohu stellte die Vorteile sowie Entwicklungsmöglichkeiten der Region vor und bekräftigte sein starkes Engagement für den Ausbau der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter darstellende Künste, kreative Mode, grenzüberschreitender Tourismus, grüne Entwicklung und Biowissenschaften.

Deutsche Institutionen, darunter die Europäische Organisation für Molekularbiologie und das Hessische Staatsballett, tauschten sich über die Entwicklungen in der Branche aus und äußerten ihre Hoffnungen auf eine zukünftige Zusammenarbeit mit Luohu.

Das Symposium diente als effektive Plattform für den Austausch zwischen Luohu und Frankfurt, wobei sich beide Parteien verpflichtet haben, auf der Grundlage der Vereinbarung neue Kooperationsmodelle zu entwickeln.

Von dieser Zusammenarbeit wird erwartet, dass sie das gegenseitige Geschäftswachstum und den kulturellen Austausch fördert. Neben dem Seminar besuchte die Handelsdelegation des Luohu-Distrikts Unternehmen wie Meissner Digital Interior Design, Baum & Garten Advertising, Schmidt Advertising und die Europäische Organisation für Molekularbiologie.

Ziel dieser Besuche war es, deutsche Unternehmen zu Investitionen in Shenzhen und zur Expansion auf dem chinesischen Markt zu ermutigen und gleichzeitig Marken aus Shenzhen bei ihren globalen Bemühungen zu unterstützen.

