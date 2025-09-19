Estland beantragt Nato-Konsultationen

TALLINN (dpa-AFX) - Nach der Verletzung seines Luftraums durch Russland hat Estland Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Dies teilte die Regierung des baltische EU- und Nato-Landes in Tallinn mit. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht.

"Wir halten es für notwendig, uns mit unseren Verbündeten zu beraten, damit alle auf einem gemeinsamen Informationsstand sind und wir die nächsten gemeinsamen Schritte festlegen können", wurde Regierungschef Kristen Michal in der Mitteilung zitiert. "Das gesamte Bündnis nimmt diesen Vorfall ernst."