SGL Carbon Aktie mit Kurseinbruch - 19.09.2025

Die SGL Carbon Aktie notiert aktuell bei 3,2925€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1575 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SGL Carbon ist ein führender Anbieter von Kohlenstoff- und Graphitprodukten, mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SGL Carbon Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,15 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SGL Carbon Aktie damit um +2,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,50 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

SGL Carbon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,16 % 1 Monat -0,82 % 3 Monate -5,15 % 1 Jahr -38,49 %

Informationen zur SGL Carbon Aktie

Es gibt 122 Mio. SGL Carbon Aktien. Damit ist das Unternehmen 404,95 Mio.EUR wert.

SGL Carbon Aktie jetzt kaufen?

Ob die SGL Carbon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SGL Carbon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.