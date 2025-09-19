    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSGL Carbon AktievorwärtsNachrichten zu SGL Carbon

    SGL Carbon Aktie mit Kurseinbruch - 19.09.2025

    Am 19.09.2025 ist die SGL Carbon Aktie, bisher, um -4,57 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SGL Carbon Aktie.

    Foto: SGL Carbon

    SGL Carbon ist ein führender Anbieter von Kohlenstoff- und Graphitprodukten, mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen.

    SGL Carbon Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025

    Die SGL Carbon Aktie notiert aktuell bei 3,2925 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1575  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SGL Carbon Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,15 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SGL Carbon Aktie damit um +2,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,50 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

    SGL Carbon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,16 %
    1 Monat -0,82 %
    3 Monate -5,15 %
    1 Jahr -38,49 %

    Informationen zur SGL Carbon Aktie

    Es gibt 122 Mio. SGL Carbon Aktien. Damit ist das Unternehmen 404,95 Mio.EUR wert.

    SGL Carbon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SGL Carbon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SGL Carbon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SGL Carbon

    -3,22 %
    +3,12 %
    -1,05 %
    -6,51 %
    -39,02 %
    -47,04 %
    +2,01 %
    -75,14 %
    -83,49 %
    ISIN:DE0007235301WKN:723530



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
