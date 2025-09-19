Netzbildungstechnologie für alle Szenarien, Beschleunigung von Wind- und Solarenergie als Hauptstromquelle

SHENZHEN, China, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- Die 3. Internationale Digital Energy Expo (IDEE) beginnt heute offiziell in Shenzhen und bringt Branchenführer, Vertreter von Organisationen und Thinktanks, Branchenexperten, Kunden und Partner aus aller Welt zusammen. Während der gesamten Veranstaltung werden die Teilnehmer Diskussionen über die neuesten Branchentrends, neue Technologieanwendungen und bewährte Geschäftspraktiken führen und gemeinsam daran arbeiten, die hochwertige Entwicklung der digitalen Energiebranche voranzutreiben. Bei der Eröffnungszeremonie hielt Zhou Jianjun, Vizepräsident von Huawei und Präsident für globales Marketing, Vertrieb und Dienstleistungen von Huawei Digital Power, eine Rede mit dem Titel „All-Scenario Grid Forming Technology, Accelerating Wind and Solar as Main Power" (Technologie zur Bildung von All-Szenario-Netzen, Beschleunigung von Wind- und Solarenergie als Hauptstromquelle). Er wies darauf hin, dass die CO2-Neutralität sich von einem Konsens zu einer Maßnahme gewandelt hat und dass die rasche Zunahme der Wind- und PV-Penetrationsrate das Stromnetz schwächt und zwei bedeutende Herausforderungen für die Stromversorgungssysteme mit sich bringt: einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien und einen hohen Anteil an leistungselektronischen Geräten. Huawei nutzt kontinuierliche technologische Innovationen und sein Fachwissen, um seine Fähigkeiten zur Netzbildung in verschiedenen Szenarien zu verbessern und so den Aufbau eines stabilen neuen Stromversorgungssystems zu erleichtern. Diese Bemühungen zielen darauf ab, Wind- und Solarenergie als Hauptstromquelle zu fördern und eine neue Ära der vollständigen,

Als Technologieanbieter und Wegbereiter hat Huawei über ein Jahrzehnt lang die Forschung im Bereich der Netzbildungstechnologien vorangetrieben. Durch die Förderung des Übergangs von der Netzverfolgung und Netzunterstützung zur Netzbildung bleibt Huawei an der Spitze der Branchenentwicklung. Durch die Integration selbst entwickelter grundlegender Hardware (Leistungsgerät mit hoher Überlastkapazität und Zuverlässigkeit; digitales Steuergerät mit hoher Intelligenz und hoher Rechenleistung), Architektur (hochverfügbare String-Architektur und hochsichere zweistufige Leistungsarchitektur) und Algorithmen (intelligente Netzbildungsalgorithmen) hat Huawei sechs wichtige Netzbildungsfunktionen für die Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -verbrauch entwickelt, um die Entwicklung von ESS-Netzbildung zu PV+ESS-Netzbildung voranzutreiben. Diese Fähigkeiten umfassen die Folgendes: Kurzschlussniveau, virtuelle Trägheitsunterstützung, Breitband-Oszillationsdämpfung, schnelle Primärfrequenzreaktion, Black Start im Minutenbereich und nahtloser Übergang zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb