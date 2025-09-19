Euro zum US-Dollar weiter im Hintertreffen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag im US-Handel unter Druck geblieben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1749 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch knapp 1,18 Dollar gekostet.

Damit setzt sich die rückläufige Tendenz der vergangenen Tage fort. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1919 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1736 (Donnerstag: 1,1818) Dollar fest.