    Trump

    Empfange Erdogan nächste Woche im Weißen Haus - Boeing-Deal in Sicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump empfängt Erdogan nächste Woche im Weißen Haus.
    • Gespräche über Handels- und Militärabkommen geplant.
    • Keine Infos zu Ukraine-Konflikt bei Treffen erwähnt.
    Trump - Empfange Erdogan nächste Woche im Weißen Haus - Boeing-Deal in Sicht
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan nach eigenen Angaben kommende Woche im Weißen Haus in Washington empfangen. Er freue sich darauf, ihn dort am Donnerstag zu begrüßen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

    "Wir arbeiten mit dem Präsidenten an zahlreichen Handels- und Militärabkommen", fuhr er fort. Dabei gehe es auch um den Kauf von Boeing -Fluggeräten, um einen bedeutenden Deal zu F-16-Kampfjets und eine Fortsetzung der Gespräche zu F-35-Kampfjets, von denen man sich einen positiven Abschluss erwarte. "Präsident Erdogan und ich hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis", betonte Trump.

    Der Republikaner hatte den türkischen Präsidenten bereits während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. In seinem Post machte Trump keine Angaben dazu, ob es bei dem Treffen auch um Bemühungen zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine gehen wird. Trump hatte dabei in der Vergangenheit auf die Zusammenarbeit mit Erdogan gepocht. Das Nato-Land Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und zur Ukraine./fsp/DP/nas

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
