Empfange Erdogan nächste Woche im Weißen Haus - Boeing-Deal in Sicht

Der Republikaner hatte den türkischen Präsidenten bereits während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. In seinem Post machte Trump keine Angaben dazu, ob es bei dem Treffen auch um Bemühungen zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine gehen wird. Trump hatte dabei in der Vergangenheit auf die Zusammenarbeit mit Erdogan gepocht. Das Nato-Land Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und zur Ukraine./fsp/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 182,5 auf Tradegate (19. September 2025, 21:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -3,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 138,03 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von +36,96 %/+53,39 % bedeutet.