Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Dexcom
Tagesperformance: -10,91 %
Tagesperformance: -10,91 %
Platz 1
Performance 1M: -16,34 %
Performance 1M: -16,34 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -5,37 %
Tagesperformance: -5,37 %
Platz 2
Performance 1M: -0,93 %
Performance 1M: -0,93 %
Palantir
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 3
Performance 1M: +5,36 %
Performance 1M: +5,36 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 4
Performance 1M: +2,99 %
Performance 1M: +2,99 %
Amgen
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 5
Performance 1M: -3,62 %
Performance 1M: -3,62 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 6
Performance 1M: +30,86 %
Performance 1M: +30,86 %
Apple
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 7
Performance 1M: +5,52 %
Performance 1M: +5,52 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 8
Performance 1M: +42,09 %
Performance 1M: +42,09 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 9
Performance 1M: -22,25 %
Performance 1M: -22,25 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 10
Performance 1M: +0,67 %
Performance 1M: +0,67 %
Tesla
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 11
Performance 1M: +25,75 %
Performance 1M: +25,75 %
Intel
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 12
Performance 1M: +18,23 %
Performance 1M: +18,23 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 13
Performance 1M: -1,51 %
Performance 1M: -1,51 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 14
Performance 1M: +0,57 %
Performance 1M: +0,57 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 15
Performance 1M: +2,57 %
Performance 1M: +2,57 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 16
Performance 1M: -6,39 %
Performance 1M: -6,39 %
Starbucks
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 17
Performance 1M: -9,85 %
Performance 1M: -9,85 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 18
Performance 1M: +1,00 %
Performance 1M: +1,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte