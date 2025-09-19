Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -21,04 %
Platz 1
Performance 1M: +1,41 %
Dexcom
Tagesperformance: -11,06 %
Platz 2
Performance 1M: -16,34 %
Eversource Energy
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 3
Performance 1M: +3,62 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 4
Performance 1M: -0,93 %
Humana
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 5
Performance 1M: -13,03 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 6
Performance 1M: +17,98 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 7
Performance 1M: +3,88 %
Palantir
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 8
Performance 1M: +5,36 %
Cooper Companies
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 9
Performance 1M: -7,91 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 10
Performance 1M: -3,22 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 11
Performance 1M: +2,99 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 12
Performance 1M: -22,40 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 13
Performance 1M: +30,86 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 14
Performance 1M: -9,92 %
Amgen
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 15
Performance 1M: -3,62 %
Apple
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 16
Performance 1M: +5,52 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 17
Performance 1M: -2,32 %
Targa Resources
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 18
Performance 1M: +1,60 %
Oracle
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 19
Performance 1M: +21,05 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 20
Performance 1M: +1,42 %
Viatris
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 21
Performance 1M: -6,06 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 22
Performance 1M: -9,75 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 23
Performance 1M: -3,19 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 24
Performance 1M: -3,33 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 25
Performance 1M: -22,25 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 26
Performance 1M: -15,54 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 27
Performance 1M: -9,37 %
Abbott Laboratories
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 28
Performance 1M: +3,71 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 29
Performance 1M: +0,67 %
Fedex
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 30
Performance 1M: +1,47 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 31
Performance 1M: +11,90 %
Tesla
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 32
Performance 1M: +25,75 %
Intel
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 33
Performance 1M: +18,23 %
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 34
Performance 1M: -0,37 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 35
Performance 1M: +2,53 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 36
Performance 1M: -1,51 %
CVS Health
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 37
Performance 1M: +7,22 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 38
Performance 1M: +0,57 %
Arista Networks
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 39
Performance 1M: +6,56 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 40
Performance 1M: +2,57 %
