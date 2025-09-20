    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVistra AktievorwärtsNachrichten zu Vistra

    Diesen S&P-Gewinner hat Hedgefonds-Milliardär Mandel für 288.300.000 USD gekauft

    Im Jahr 2024 konnte die Aktie des US-amerikanischen Stromerzeugers Vistra Energy sogar Nvidia und Palantir hinter sich lassen. Und auch in diesen Jahr geht die Rallye weiter. Der Hedgefonds Lone Pine Capital ist dabei.

    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Wie so oft in den vergangenen Jahren verbirgt sich hinter aufsehenden erregenden Kursanstiegen an der Börse vor allem ein Buzzword: KI! So war es auch beim Energieversorger Vistra aus den USA. Die relativ unbekannte Aktie stieg 2024 mit einer Performance von mehr als 310 Prozent zum Top-Performer im S&P 500 auf. Seit Jahresanfang haben sich die Papiere nochmals um 51 Prozent verteuert.

    Auf den ersten Blick wirkt Vistra nicht wie ein klassisches KI-Unternehmen. Doch der Boom von KI-Datenzentren sorgt für eine rasant steigende Stromnachfrage. Vistra ist einer der größten integrierten Stromerzeuger in den USA mit einer Nettoleistung von etwa 38.000 Megawatt (MW) an Erzeugungskapazität.

    Wall-Street-Milliardär Steve Mandel ist mit seinem Hedgefonds Lone Pine Capital seit 2024 ebenfalls bei Vistra investiert. Im zweiten Quartal 2025 hat Mandel seine Position nochmal kräftig um 40 Prozent aufgestockt und hielt Ende Juni rund 6,5 Millionen Aktien. Konkret kaufte Mandel zwischen April und Juni 1,86 Millionen Aktien im Gesamtwert von 288 Millionen US-Dollar. Damit ist Vistra die größte Position im Portfolio von Lone Pine. Mandels persönliches Vermögen beträgt laut Forbes etwa 2,5 Milliarden US-Dollar.

    Vistra

    +0,84 %
    +0,94 %
    +4,39 %
    +12,19 %
    +111,96 %
    +593,68 %
    +1.081,33 %
    +1.140,00 %
    ISIN:US92840M1027WKN:A2DJE5

    Das Unternehmen betreibt ein breites Portfolio an Energieanlagen, darunter Gas-, Kohle-, Kernkraft-, Solar- und Windkraftwerke. Vistra versorgt Millionen von Kunden in mehreren US-Bundesstaaten und hat durch den Erwerb von Energy Harbor sein Kernkraftportfolio deutlich erweitert. 2024 erzielte Vistra einen Umsatz von über 25 Milliarden US-Dollar und ist damit ein bedeutender Player im US-Energiesektor.

    Vistra meldete 2024 außergewöhnliche Gewinne, darunter einen Umsatzanstieg von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr im dritten Quartal auf 6,29 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,84 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen weit übertraf. Das Unternehmen hob seine Prognose für das bereinigte EBITDA und den Cashflow für das Gesamtjahr an und stellte damit seine starke Rentabilität und Cash-Generierung unter Beweis.

    Vistra investierte massiv in erneuerbare Energien – Solar, Wind und Batteriespeicher – und übernahm Anfang 2024 Energy Harbor für 3,43 Milliarden US-Dollar. Durch diese Übernahme kamen Kernkraftwerke hinzu und das Portfolio an CO2-freien Energien von Vistra wurde erheblich erweitert, was gut zu den globalen Bemühungen um Dekarbonisierung und der steigenden Nachfrage nach nachhaltiger Energie passt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

