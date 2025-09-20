Diesen S&P-Gewinner hat Hedgefonds-Milliardär Mandel für 288.300.000 USD gekauft

Auf den ersten Blick wirkt Vistra nicht wie ein klassisches KI-Unternehmen. Doch der Boom von KI-Datenzentren sorgt für eine rasant steigende Stromnachfrage. Vistra ist einer der größten integrierten Stromerzeuger in den USA mit einer Nettoleistung von etwa 38.000 Megawatt (MW) an Erzeugungskapazität.

Wie so oft in den vergangenen Jahren verbirgt sich hinter aufsehenden erregenden Kursanstiegen an der Börse vor allem ein Buzzword: KI! So war es auch beim Energieversorger Vistra aus den USA. Die relativ unbekannte Aktie stieg 2024 mit einer Performance von mehr als 310 Prozent zum Top-Performer im S&P 500 auf. Seit Jahresanfang haben sich die Papiere nochmals um 51 Prozent verteuert.

Wall-Street-Milliardär Steve Mandel ist mit seinem Hedgefonds Lone Pine Capital seit 2024 ebenfalls bei Vistra investiert. Im zweiten Quartal 2025 hat Mandel seine Position nochmal kräftig um 40 Prozent aufgestockt und hielt Ende Juni rund 6,5 Millionen Aktien. Konkret kaufte Mandel zwischen April und Juni 1,86 Millionen Aktien im Gesamtwert von 288 Millionen US-Dollar. Damit ist Vistra die größte Position im Portfolio von Lone Pine. Mandels persönliches Vermögen beträgt laut Forbes etwa 2,5 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen betreibt ein breites Portfolio an Energieanlagen, darunter Gas-, Kohle-, Kernkraft-, Solar- und Windkraftwerke. Vistra versorgt Millionen von Kunden in mehreren US-Bundesstaaten und hat durch den Erwerb von Energy Harbor sein Kernkraftportfolio deutlich erweitert. 2024 erzielte Vistra einen Umsatz von über 25 Milliarden US-Dollar und ist damit ein bedeutender Player im US-Energiesektor.

Vistra meldete 2024 außergewöhnliche Gewinne, darunter einen Umsatzanstieg von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr im dritten Quartal auf 6,29 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,84 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen weit übertraf. Das Unternehmen hob seine Prognose für das bereinigte EBITDA und den Cashflow für das Gesamtjahr an und stellte damit seine starke Rentabilität und Cash-Generierung unter Beweis.

Vistra investierte massiv in erneuerbare Energien – Solar, Wind und Batteriespeicher – und übernahm Anfang 2024 Energy Harbor für 3,43 Milliarden US-Dollar. Durch diese Übernahme kamen Kernkraftwerke hinzu und das Portfolio an CO2-freien Energien von Vistra wurde erheblich erweitert, was gut zu den globalen Bemühungen um Dekarbonisierung und der steigenden Nachfrage nach nachhaltiger Energie passt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 188,79 $ , was einem Rückgang von -10,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!