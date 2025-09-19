Newmont Corporation Aktie auf Höhenflug - 19.09.2025

Die Newmont Corporation Aktie notiert aktuell bei 69,54€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,67 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,10 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Newmont Corporation über einen Zuwachs von +37,05 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Newmont Corporation +92,80 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,62 % 1 Monat +17,98 % 3 Monate +37,05 % 1 Jahr +45,74 %

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,29 Mrd.EUR wert.

