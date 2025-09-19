Besonders beachtet!
Newmont Corporation Aktie auf Höhenflug - 19.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Newmont Corporation Aktie bisher um +4,67 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Newmont Corporation Aktie.
Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.
Newmont Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025
Die Newmont Corporation Aktie notiert aktuell bei 69,54€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,67 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,10 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Newmont Corporation über einen Zuwachs von +37,05 % freuen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Newmont Corporation +92,80 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.
Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,62 %
|1 Monat
|+17,98 %
|3 Monate
|+37,05 %
|1 Jahr
|+45,74 %
Informationen zur Newmont Corporation Aktie
Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,29 Mrd.EUR wert.
Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?
Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.