    JEFFERIES stuft RYANAIR HLDGS auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair von 23,40 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihre Schätzungen unter anderem an die Bewegungen am Devisenmarkt und an die jüngsten Geschäftszahlen der irischen Fluggesellschaft angepasst, schrieb Jaina Mistry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem berücksichtigte die Expertin die frühere Auslieferung der neuen Boeing 737-Flugzeuge./la/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:00 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 22,80EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 22:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Jaina Mistry
    Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 23,50
    Kursziel alt: 23,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



