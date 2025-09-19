JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer gekappten Prognose angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Dem Sportwagenbauer zufolge dürfte die operative Rendite im Gesamtjahr nur noch leicht positiv bis zu 2 Prozent betragen. Dies impliziere einen Rückgang der Markterwartung mit Blick auf den Gewinn in Höhe von etwa 1,7 Milliarden Euro, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,06 % und einem Kurs von 42,29EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 22:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



