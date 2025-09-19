RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einer gekappten Prognose angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Schritt unterstreiche den erheblichen kurzfristigen Druck, dem sich der Sportwagenbauer ausgesetzt sehe, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verzögerungen bei der E-Mobilität-Plattform und eine Hinwendung zu Hybrid- und Verbrennungsantrieben signalisierten Herausforderungen für die Elektrifizierungsstrategie des Unternehmens. Die aktualisierte Prognose für 2025 zeige eine deutliche Verschlechterung der Profitabilität./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,12 % und einem Kurs von 42,27EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00 € , was einem Rückgang von -1,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer