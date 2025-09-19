    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einer gekappten Prognose angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Schritt unterstreiche den erheblichen kurzfristigen Druck, dem sich der Sportwagenbauer ausgesetzt sehe, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verzögerungen bei der E-Mobilität-Plattform und eine Hinwendung zu Hybrid- und Verbrennungsantrieben signalisierten Herausforderungen für die Elektrifizierungsstrategie des Unternehmens. Die aktualisierte Prognose für 2025 zeige eine deutliche Verschlechterung der Profitabilität./rob/la/nas

