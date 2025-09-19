Millennial schließt zur Stärkung seines Profils bei der globalen Investorengemeinschaft Investor-Relations-Vereinbarungen ab

19. September 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) („MLP”, „Millennial” oder das „Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) gibt bekannt, dass das Unternehmen drei Vereinbarungen geschlossen hat, die gemäß den geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „Börse”) als Investor-Relations- oder damit verbundene Vereinbarungen gelten:

Vorticom Inc.

Das Unternehmen hat eine Kommunikationsvereinbarung (die „Vorticom-Vereinbarung”) mit Vorticom Inc. geschlossen. Die im Rahmen der Vorticom-Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen umfassen die Vorbereitung von Medienpräsentationen, namentlich gekennzeichneten Artikeln und anderen Mitteilungen für die öffentliche Verbreitung, die Platzierung von redaktionellen Beiträgen für Millennial Potash in den Medien und die Durchführung anderer Marketing- und Kommunikationsaktivitäten.

Die Vorticom-Vereinbarung hat eine monatliche Laufzeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von sechzig (60) Tagen oder unter bestimmten Umständen auch mit einer kürzeren Frist gekündigt werden. Die Vorticom-Vereinbarung trat am 2. September 2025 in Kraft. Vorticom wird keine Market-Making-Dienstleistungen erbringen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Vorticom eine Vergütung von 7.500 US-Dollar pro Monat für etwa dreißig (30) Stunden Dienstleistungen und 500 US-Dollar pro Monat für gezielte Medienbeobachtungsdienste.

Vorticom ist ein privates Unternehmen mit Sitz in New York. Vorticom wird von Nancy Thompson geleitet, die für die Erbringung der Dienstleistungen im Rahmen der Vorticom-Vereinbarung verantwortlich sein wird. Vorticom verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erbringung ähnlicher Dienstleistungen für an verschiedenen Börsen notierte Unternehmen. Vorticom hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es und seine verbundenen Unternehmen keine Aktien des Unternehmens besitzen.

Die Vorticom-Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Fundamental Research Corp.:

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung (die „FRC-Vereinbarung”) mit Fundamental Research Corp. geschlossen. Gemäß der FRC-Vereinbarung wird FRC über einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten bis zu fünf Research-Berichte über das Unternehmen erstellen, einschließlich Finanzanalysen und anderer Informationen, die für Research-Berichte über ähnliche Unternehmen typisch sind.