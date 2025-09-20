Onco-Innovations beginnt gemeinsam mit Dalton Pharma mit der Herstellung von Nanopartikelformulierungen für präklinische Tierstudien

Vancouver, Kanada – 19. September 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Dalton Pharma Services („Dalton“) seine Aktivitäten zur Herstellung der proprietären Nanopartikelformulierung von Onco, auch als PEO-b-PBz-CL [i] bezeichnet, begonnen hat. Diese Formulierung ist eine Schlüsselkomponente der Plattform zur Abgabe neuer Arzneimittel, die für die Verwendung in Verbindung mit dem proprietären Polynukleotidkinase-Phosphatase-Hemmer (PNKP) von Onco entwickelt wurde. Die Produktionsinitiative soll das Nanopartikel-Material erzeugen, das für präklinische Studien erforderlich ist.

Die Produktion umfasst Prozessoptimierungs- und Scale-up-Aktivitäten zur Festlegung reproduzierbarer Methoden für die Synthese von PEO-b-PBz-CL und stellt gleichzeitig sicher, dass die Formulierung die Qualitätsspezifikationen in Bezug auf Reinheit, Molekulargewicht und Restlösemittelgehalt erfüllt. Dalton hat bereits die erste Machbarkeit auf der 10-Gramm-Skala nachgewiesen und wird sich nun auf die Reduzierung des Restkatalysatorgehalts und die Skalierung der Produktion auf 100 Gramm konzentrieren, gefolgt von einer Demonstrationscharge von 350 Gramm. Diese Tätigkeiten sollen ausreichende Mengen an Nanopartikelmaterial für die Formulierungsentwicklung bereitstellen und gleichzeitig die Analysedaten generieren, die erforderlich sind, um Zulassungseinreichungen und den eventuellen Übergang zur Herstellung gemäß der Guter Herstellungspraxis (GMP) zu unterstützen.

Durch die Einbindung von Dalton profitiert Onco von der technischen Expertise und der Erfahrung im Bereich Regulierungsfragen einer der führenden kanadischen Unternehmen für Auftragsentwicklung und -fertigung. Daltons Arbeit wird ein umfassendes Entwicklungspaket einschließlich vollständiger analytischer Charakterisierung und Prozessdokumentation bereitstellen, um einen reibungslosen Weg zur klinischen Bereitschaft der Nanopartikelformulierungs-Plattform zu gewährleisten.

„Die Weiterentwicklung der Nanopartikelformulierung wird dazu beitragen, unsere nächste Entwicklungsphase zu unterstützen und uns den Weg zu den klinischen Möglichkeiten zu öffnen, die wir erreichen wollen “, so Thomas O‘Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited