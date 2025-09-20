Wirtschaft
IG-Metall-Bezirkschef will exzessive Rüstungsgewinne besteuern
Foto: Panzer-Transport auf der Autobahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - IG-Metall-Bezirkschef Daniel Friedrich fordert eine Extrasteuer auf übermäßige Profite von Rüstungsfirmen. "Rüstungskonzerne machen Rekordgewinne - nicht wegen Innovation, sondern wegen Krieg und staatlicher Aufträge", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". "Das darf keine Lizenz zum Gelddrucken sein." Auch Politiker von SPD, Grünen und Linken machen sich für eine solche "Übergewinnsteuer" stark.
Friedrich verweist darauf, dass Rheinmetall, Hensoldt, Leonardo, Renk und andere große Konzerne seit dem Ukraine-Krieg zweistellige Gewinnzuwächse meldeten. Konkret fordert er, Gewinne mit zusätzlich 50 Prozent zu besteuern, sobald sie mehr als 20 Prozent über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre liegen.
"Wer an der Aufrüstung verdient, muss einen fairen Beitrag zum Gemeinwohl leisten", so Friedrich. "Während Einsparungen beim Sozialstaat debattiert werden, feiern Rüstungskonzerne Börsenfeste. Wenn der Staat Milliarden in Verteidigung investiert, darf er nicht zusehen, wie einige wenige Konzerne sich bereichern, ohne etwas zurückzugeben."
Friedrich verweist darauf, dass Rheinmetall, Hensoldt, Leonardo, Renk und andere große Konzerne seit dem Ukraine-Krieg zweistellige Gewinnzuwächse meldeten. Konkret fordert er, Gewinne mit zusätzlich 50 Prozent zu besteuern, sobald sie mehr als 20 Prozent über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre liegen.
"Wer an der Aufrüstung verdient, muss einen fairen Beitrag zum Gemeinwohl leisten", so Friedrich. "Während Einsparungen beim Sozialstaat debattiert werden, feiern Rüstungskonzerne Börsenfeste. Wenn der Staat Milliarden in Verteidigung investiert, darf er nicht zusehen, wie einige wenige Konzerne sich bereichern, ohne etwas zurückzugeben."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Strandhaus schrieb gestern 09:28
mitdiskutieren »
Gut geschrieben!
Entscheidend ist Armin Papperger und er hat in Sachen Russland früh erkannt und früh Stellung bezogen… mutig! Eine Ehrliche Haut.
In Rheinmetall steckt viel Hoffnung - das was uns Politiker seit 2015 zu Russland wirklich versaut haben.
Apeacement mit einem Aggressor wie Hitlerdeutschland oder aktuell Putinrussland, ist für mich seit Putins Rede im Bundestag ausgeschlossen.
lafaces schrieb gestern 07:26
Achtung, heute ist großer Verfallstag. Hexensabbat!mitdiskutieren »
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.
sirmike [Blogger] schrieb 18.09.25, 13:54
mitdiskutieren »
Immer diese Fixierung auf den Kurs...
Es ist doch völlig egal, wie der Kurs heute oder morgen oder nächste Woche steht. Und auch, wo er gestern oder vor einem Jahr lag. Das sind Momentaufnahmen und die Kurse entstehen völlig willkürlich, darauf hat weder das Unternehmen einen Einfluss noch wie als Anleger.
Entscheidend ist doch die Überlegung, ob sich das Unternehmen positiv entwickelt: sind steigende Umsätze zu erwarten, können die Margen gehalten oder ausgebaut werden und werden die Gewinne weiter steigen. Und das mit Blick auf ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre. Der Auftragseingang und -bestand ist hierbei durchaus eine interessante Einflussgröße, aber eben nur mit Blick auf die Margen. Denn wer Verluste schreibt, dem hilft Auftrags- und Umsatzwachstum nicht!
Aus meiner Sicht passen bei Rheinmetall alle Faktoren zusammen. Aktuell sind die Margen unter Druck, weil (1.) das Automotivegeschäft belastet, das ja verkauft werden soll, und (2.) viele neue Aufträge und/oder Joint Ventures zunächst einmal Investitionen in zusätzliche und neue Produktionsstätten erfordern. Diese Investitionen belasten kurzfristig, aber anschließend liefern sie zusätzliche Umsätze und Gewinne. Und die Nachfrage nach den Produkten und Leistungen von Rheinmetall steigen kräftig an. Es ist daher aus meiner Sicht völlig absehbar, dass Rheinmetall in den nächsten Jahren massiv zulegen wird. Und hieraus speist sich auch künftige Kursfantasie, denn künftig rechtfertigen die höheren Umsätze und Gewinne eine höhere Bewertung.
Was der Kurs (daraus) macht, morgen, übermorgen oder in drei oder sechs Monaten, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Das Unternehmen wird wertvoller und deshalb wird auch der Kurs irgendwann weiter zulegen.
Ach ja, genau diese Äußerungen habe ich auch vor einem Jahr abgesondert - als der Kurs bei 600 Euro stand und alles und jeder meinte, das wäre völlig überbewertet - weil der Kurs sich zuvor vervielfacht hatte. Aber das ist, wie gesagt, der völlig falsche Denkansatz beim Investieren...
Wir sprechen uns bei 3.000 Euro wieder. Vielleicht schon morgen, wahrscheinlich aber später... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte