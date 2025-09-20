Proya Cosmetics gewinnt den IFSCC 2025 Top 10 Papers of Basic Research Award

Die ausgezeichnete Arbeit, "Bioactive Compound Discovery for Mitochondrial Enhancement and Skin Aging Prevention: A Deep Learning-Aided Screening", wurde auf dem IFSCC-Kongress am 17. September von Dr. Wei Jihua, Senior Scientist im Hangzhou Longwu R&D Center von Proya, vorgestellt.

CANNES, Frankreich, 20. September 2025 /PRNewswire/ -- Proya Cosmetics, ein führender Innovator in Chinas Schönheitsindustrie, wurde auf der IFSCC-Preisverleihung am 18. September mit dem „IFSCC 2025 Top 10 Papers of Basic Research Award" ausgezeichnet. Ausgewählt aus fast 1.200 akademischen Einreichungen weltweit, ist Proya Cosmetics das einzige chinesische Kosmetikunternehmen , das diese Auszeichnung im Jahr 2025 erhält.

„Diese Auszeichnung ist eine bedeutende Anerkennung für unsere gemeinsame Forschung mit der Zhejiang University und unterstreicht das transformative Potenzial der KI bei der Entdeckung von Anti-Aging-Bioaktivstoffen", so Dr. Wei . „Durch den Einsatz von Deep Learning haben wir eine Hochdurchsatz-Screening-Plattform entwickelt, die die Wirksamkeit von Naturstoffen vorhersagt und validiert und damit die Effizienz und Präzision von Forschung und Entwicklung erheblich verbessert. Ich bin meinem Team und meinen Partnern für ihr Engagement und ihre Unterstützung dankbar."

In der gemeinsam von Proya Cosmetics und der Universität Zhejiang durchgeführten Studie wurde KI-gestütztes Deep Learning eingesetzt, um Naturstoffe zu identifizieren, die die Funktion der Mitochondrien verbessern und die Hautalterung verhindern. Mithilfe von Hochdurchsatz-Bildanalysen und biologischen Tests validierte das Team seine Erkenntnisse und entwickelte Cellergy pro, eine neuartige Multikomponenten-Formulierung, die den Energiestoffwechsel wiederherstellt, Schäden an den Mitochondrien repariert und mehrere Alterserscheinungen mildert.

Die im August 2025 eingeführte Cellergy pro ist Teil der aktualisierten Energy Series 2.0 von Proya, die aus einer tonisierenden Essenz, einer Repair-Lotion und einer Feuchtigkeitscreme besteht und einen Meilenstein in der KI-gestützten Hautpflege-Innovation darstellt.

Auf dem 35. IFSCC-Kongress leitete der Gründer und Vorsitzende von Proya Cosmetics, Hou Juncheng, die Proya Cosmetics R＆D-Delegation und präsentierte 14 bedeutende Forschungsprojekte. Neben der preisgekrönten Arbeit präsentierte das Unternehmen unter 13 wissenschaftliche Poster aus verschiedenen Bereichen: Entdeckung von Rohstoffen, innovative Methoden zur Bewertung von Haut und Kopfhaut, Studien zu neuen biologischen Mechanismen, Entwicklung fortgeschrittener physikalisch-chemischer Testmethoden, innovative Formulierungen und Emulsionen sowie die Anwendung neuer Materialien. Diese Forschungserfolge erstrecken sich über mehrere Produktkategorien, darunter Hautpflege, Kopfhautpflege, Make-up und Sonnenschutz - ein Beweis für die Breite und Tiefe der globalen F&E-Kapazitäten von Proya Cosmetics.