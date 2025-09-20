Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 38/25
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 38/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Sartorius Vz.
Performance KW 38/25: +6,83 %
DAX Top 1
Zalando
Performance KW 38/25: +5,09 %
DAX Top 2
Infineon Technologies
Performance KW 38/25: +4,68 %
DAX Top 3
SAP
Performance KW 38/25: +3,64 %
DAX Top 4
Continental
Performance KW 38/25: +3,30 %
DAX Top 5
Deutsche Boerse
Performance KW 38/25: -3,92 %
DAX Flop 1
Porsche Holding SE
Performance KW 38/25: -3,94 %
DAX Flop 2
Beiersdorf
Performance KW 38/25: -3,96 %
DAX Flop 3
Symrise
Performance KW 38/25: -5,19 %
DAX Flop 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 38/25: -5,43 %
DAX Flop 5
SILTRONIC AG
Performance KW 38/25: +32,70 %
TecDAX Top 1
SMA Solar Technology
Performance KW 38/25: +22,77 %
TecDAX Top 2
AIXTRON
Performance KW 38/25: +13,93 %
TecDAX Top 3
SUESS MicroTec
Performance KW 38/25: +11,00 %
TecDAX Top 4
Kontron
Performance KW 38/25: +9,32 %
TecDAX Top 5
Qiagen
Performance KW 38/25: -1,14 %
TecDAX Flop 1
Siemens Healthineers
Performance KW 38/25: -1,29 %
TecDAX Flop 2
Draegerwerk
Performance KW 38/25: -1,94 %
TecDAX Flop 3
Deutsche Telekom
Performance KW 38/25: -3,12 %
TecDAX Flop 4
TeamViewer
Performance KW 38/25: -3,30 %
TecDAX Flop 5
Caterpillar
Performance KW 38/25: +8,74 %
Dow Jones Top 1
Apple
Performance KW 38/25: +6,93 %
Dow Jones Top 2
IBM
Performance KW 38/25: +3,68 %
Dow Jones Top 3
American Express
Performance KW 38/25: +3,50 %
Dow Jones Top 4
JPMorgan Chase
Performance KW 38/25: +3,21 %
Dow Jones Top 5
Walt Disney
Performance KW 38/25: -2,30 %
Dow Jones Flop 1
Merck & Co
Performance KW 38/25: -3,95 %
Dow Jones Flop 2
Nike (B)
Performance KW 38/25: -4,22 %
Dow Jones Flop 3
Sherwin-Williams
Performance KW 38/25: -5,20 %
Dow Jones Flop 4
Unitedhealth Group
Performance KW 38/25: -5,21 %
Dow Jones Flop 5
Intel
Performance KW 38/25: +20,05 %
US Tech 100 Top 1
ASML Holding NV NY
Performance KW 38/25: +15,86 %
US Tech 100 Top 2
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 38/25: +15,22 %
US Tech 100 Top 3
Tesla
Performance KW 38/25: +14,72 %
US Tech 100 Top 4
AppLovin Registered (A)
Performance KW 38/25: +14,10 %
US Tech 100 Top 5
Copart
Performance KW 38/25: -5,57 %
US Tech 100 Flop 1
Thomson Reuters
Performance KW 38/25: -7,55 %
US Tech 100 Flop 2
Arm Holdings
Performance KW 38/25: -7,84 %
US Tech 100 Flop 3
Verisk Analytics
Performance KW 38/25: -8,09 %
US Tech 100 Flop 4
Dexcom
Performance KW 38/25: -10,76 %
US Tech 100 Flop 5
ASML Holding
Performance KW 38/25: +15,41 %
E-Stoxx 50 Top 1
Wolters Kluwer
Performance KW 38/25: +8,83 %
E-Stoxx 50 Top 2
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Performance KW 38/25: +6,39 %
E-Stoxx 50 Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 38/25: +4,68 %
E-Stoxx 50 Top 4
Prosus Registered (N)
Performance KW 38/25: +3,65 %
E-Stoxx 50 Top 5
Deutsche Telekom
Performance KW 38/25: -3,12 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Intesa Sanpaolo
Performance KW 38/25: -3,43 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Bayer
Performance KW 38/25: -3,64 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Deutsche Boerse
Performance KW 38/25: -3,92 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 38/25: -5,43 %
E-Stoxx 50 Flop 5
CIE Financiere Richemont
Performance KW 38/25: +1,65 %
SMI Top 1
Partners Group Holding
Performance KW 38/25: +0,97 %
SMI Top 2
Logitech International
Performance KW 38/25: +0,65 %
SMI Top 3
UBS Group
Performance KW 38/25: +0,52 %
SMI Top 4
Swiss Re
Performance KW 38/25: -1,10 %
SMI Top 5
Lonza Group
Performance KW 38/25: -2,83 %
SMI Flop 1
Nestle
Performance KW 38/25: -3,02 %
SMI Flop 2
Givaudan
Performance KW 38/25: -3,15 %
SMI Flop 3
Amrize
Performance KW 38/25: -6,76 %
SMI Flop 4
Kuehne + Nagel International
Performance KW 38/25: -7,03 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 38/25: +16,51 %
ATX Top 1
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 38/25: +1,56 %
ATX Top 2
voestalpine
Performance KW 38/25: +1,47 %
ATX Top 3
DO & CO
Performance KW 38/25: +1,36 %
ATX Top 4
Erste Group Bank
Performance KW 38/25: +1,33 %
ATX Top 5
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 38/25: -1,40 %
ATX Flop 1
Telekom Austria
Performance KW 38/25: -1,56 %
ATX Flop 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 38/25: -2,37 %
ATX Flop 3
Mayr-Melnhof Karton
Performance KW 38/25: -2,91 %
ATX Flop 4
Raiffeisen Bank International
Performance KW 38/25: -3,87 %
ATX Flop 5
Techtronic Industries
Performance KW 38/25: +15,69 %
Hang Seng Top 1
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 38/25: +14,88 %
Hang Seng Top 2
China Resources Land
Performance KW 38/25: +11,83 %
Hang Seng Top 3
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 38/25: +11,21 %
Hang Seng Top 4
WH Group
Performance KW 38/25: +11,00 %
Hang Seng Top 5
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 38/25: -5,30 %
Hang Seng Flop 1
Alibaba Health Information Technology
Performance KW 38/25: -5,39 %
Hang Seng Flop 2
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 38/25: -6,70 %
Hang Seng Flop 3
China Overseas Land & Investment
Performance KW 38/25: -6,86 %
Hang Seng Flop 4
Midea Group (H)
Performance KW 38/25: -8,27 %
Hang Seng Flop 5
