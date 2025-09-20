Onco-Innovations & Dalton Pharma: Startschuss für Nanopartikel-Studien!
In einer wegweisenden Kooperation mit Dalton Pharma treibt Onco-Innovations die Entwicklung bahnbrechender Nanopartikelformulierungen für die Krebsforschung voran.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations startet in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma die Produktion von Nanopartikelformulierungen für präklinische Tierstudien.
- Die verwendete Formulierung, PEO-b-PBz-CL, ist entscheidend für die Abgabe neuer Arzneimittel in Verbindung mit Oncos PNKP-Hemmer.
- Dalton Pharma hat bereits die Machbarkeit auf 10 Gramm nachgewiesen und plant, die Produktion auf 100 Gramm und später auf 350 Gramm zu skalieren.
- Die Initiative umfasst Prozessoptimierung und die Sicherstellung der Qualitätsspezifikationen für Reinheit und Molekulargewicht.
- Onco profitiert von Daltons technischer Expertise und erhält ein umfassendes Entwicklungspaket zur Unterstützung der klinischen Bereitschaft.
- Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Bekämpfung solider Tumore besitzt.
