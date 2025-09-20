    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    Onco-Innovations & Dalton Pharma: Startschuss für Nanopartikel-Studien!

    In einer wegweisenden Kooperation mit Dalton Pharma treibt Onco-Innovations die Entwicklung bahnbrechender Nanopartikelformulierungen für die Krebsforschung voran.

    Foto: adobe.stock.com
    • Onco-Innovations startet in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma die Produktion von Nanopartikelformulierungen für präklinische Tierstudien.
    • Die verwendete Formulierung, PEO-b-PBz-CL, ist entscheidend für die Abgabe neuer Arzneimittel in Verbindung mit Oncos PNKP-Hemmer.
    • Dalton Pharma hat bereits die Machbarkeit auf 10 Gramm nachgewiesen und plant, die Produktion auf 100 Gramm und später auf 350 Gramm zu skalieren.
    • Die Initiative umfasst Prozessoptimierung und die Sicherstellung der Qualitätsspezifikationen für Reinheit und Molekulargewicht.
    • Onco profitiert von Daltons technischer Expertise und erhält ein umfassendes Entwicklungspaket zur Unterstützung der klinischen Bereitschaft.
    • Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Bekämpfung solider Tumore besitzt.


    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
