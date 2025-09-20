Terry Lynch setzt Tätigkeit als Kapitalmarktberater fort und BioNxt nimmt Investor-Relations-Experten unter Vertrag

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 19. September 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT) freut sich bekannt zu geben, dass Terry Lynch, CEO von Power Metallic Mines Inc. (TSX-V: PNPN), weiterhin die Funktion eines Kapitalmarktberaters für das Unternehmen übernehmen wird. Herr Lynch verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Kapitalmärkte für Unternehmen in der Frühphase in den Bereichen Rohstoffe und Biowissenschaften sowie über umfangreiche und einflussreiche Kontakte in der internationalen Investmentgemeinde.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es zwei Investor-Relations-Experten - Rob Grace (401 -1400 View Crescent Delta, BC V4L 1Z1, robdgrace@gmail.com, 778.998.5431) und Blaine Ruzcki (Box 477 Okotoks, AB T1S 1A7, bruzycki@hotmail.com, 403.804.3213) – damit beauftragt hat, mit sofortiger Wirkung für einen Zeitraum von sechs Monaten Werbeaktivitäten für BioNxt (die „Dienstleistungen“) durchzuführen. Die Dienstleistungen umfassen den Kontakt und die Kommunikation mit Investoren, die Verbreitung von Unternehmensinformationen und Pressemeldungen in eigenen Netzwerken, die Optimierung von Social-Media-Beiträgen und die allgemeine strategische Kapitalmarktberatung. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen erhalten Herr Grace und Herr Ruzcki monatlich 20.000 CAD zuzüglich GST bzw. 40.000 CAD zuzüglich GST. Im Einklang mit dem von den Aktionären des Unternehmens genehmigten Aktienoptionsplan erhalten die Herren Grace und Ruzcki außerdem jeweils 1.000.000 Aktienkaufoptionen, die 18 Monate lang zu einem Preis von 0,88 $ ausgeübt werden können (die „Optionen“). Die Optionen werden gemäß dem verbindlichen Investor-Relations-Zeitplan der CSE unverfallbar: 25 % nach drei Monaten, 25 % nach sechs Monaten, 25 % nach neun Monaten und die restlichen 25 % nach zwölf Monaten. Der Vertrag kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

Die Herren Grace und Ruzcki werden keinen Market-Making-Tätigkeiten nachgehen und beschränken ihre Dienste auf Beratungsleistungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Investor Relations.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungs-Plattformen der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Zu den firmeneigenen Plattformen zählen sublinguale Dünnfilme bzw. Schmelzfilme, transdermale Pflaster, orale Tabletten sowie eine neue zielgerichtete Chemotherapie-Plattform, mit der Krebsmedikamente direkt an den Tumor abgeben werden und gleichzeitig weniger Nebenwirkungen auftreten.