FDP-Politiker Johannes Vogel wechselt zur Lufthansa

Die bekommen den Hals nicht voll. Alle schön absahnen solange es geht. Ich denke da muss mal eine härtere Gangart eingeschlagen werden..





Am Ende geht das alles zu Lasten der jüngeren Generationen. Aber ist den alten Piloten ja egal. Jetzt noch mitnehmen was geht. Und wenn dann die Herbstferien wieder Stress bei der ein oder anderen Familie am Flughafen ist, uns doch egal. Wir streiken.





“Die derzeitige Forderung der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) würde „einen jährlichen Kostenanstieg für die betriebliche Altersversorgung der Lufthansa-Classic-Cockpitmitarbeitenden auf 228 Millionen Euro“ bedeuten, erklärte Ritter. „Das wäre mehr als eine Verdoppelung. Die Erfüllung dieser Forderung wäre nicht nur unverantwortlich für unsere Airline, sondern schlichtweg nicht bezahlbar“, betonte der Manager. „Dann bliebe keine Alternative, als weitere Flugzeuge in profitablere Flugbetriebe zu verlagern.“

