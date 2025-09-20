Silber vor historischer Neubewertung. Silberpreis könnte gewaltig durchstarten

Als die Fed ihre Leitzinsentscheidung kommunizierte und ihre Projektionen veröffentlichte reagierten die Edelmetalle zunächst mit einem Rücksetzer. Einmal mehr zeigte sich, dass die erste Reaktion auf die Fed nicht immer die „richtige“ ist und es eine gewisse Zeit dauert, bis sich die Märkte sortiert haben.

War das der entscheidende Impuls, um Gold auf 4.000 US-Dollar und Silber auf 50 US-Dollar zu hieven? Der Fed-Termin hätte den beiden Edelmetallen Steine in den Weg legen können und die Aufwärtsbewegungen bei Gold und Silber zumindest temporär empfindlich stören können. Es stand viel auf dem Spiel. Die exponierten Preisniveaus machten im Vorfeld sowohl Gold als Silber anfällig für Enttäuschungen.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Silber strahlt unfassbare Stärke aus

Der Rücksetzer unmittelbar nach der Fed-Entscheidung kreierte sofort Kaufinteresse. Bereits bei zurückliegenden Rücksetzern im Silberpreis bot sich dieses Bild. Preisschwäche wurde gekauft. Korrekturen hatten so erst gar keine Gelegenheit, sich adäquat zu entwickeln. Das ist ein wichtiges Indiz für die Stärke der Rallye. Anders ausgedrückt: Der Markt will nach oben.

Anleiherenditen, US-Dollar und Gold-Silber-Ratio nach der Fed

Ob der Ergebnisse des Fed-Termins hielten sich die Reaktionen am Anleihe- und am Devisenmarkt in Grenzen. Die für die Bewertung relevanten Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen legten zwar leicht zu, bewegen sich mit aktuell 4,1 Prozent aber noch immer auf einem vergleichsweise moderaten Niveau. Der US-Dollar-Index notiert indes mit 97,6 Punkten nur unwesentlich über seinem gültigen 52-Wochen-Tief.

Gold beendete die Handelswoche bei 3.684 US-Dollar und Silber bei 43,1 US-Dollar. Die Ratio liegt somit entsprechend bei 85,5. Im Vergleich zur letzten Silber-Kommentierung, als die Ratio bei 86,3 lag, sank die Ratio somit weiter. Das heißt im Umkehrschluss: Silber nimmt Fahrt auf und entwickelt sich in der aktuellen Phase etwas dynamischer als Gold.

Zusammengefasst - Silber vor historischer Neubewertung

Silber ist gerade im Begriff, den Preisbereich von 43 US-Dollar zu überwinden. Die 43 US-Dollar sind das Bewegungsziel, das sich aus der zurückliegenden Auflösung der ansteigenden Dreiecksformation ableiten lässt. Sollte Silber weiter Aufwärtsmomentum aufbauen und in Richtung 50 US-Dollar und darüber hinauslaufen, hätte ein solcher Vorstoß historische Ausmaße. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 40 US-Dollar begrenzt bleiben. Silber könnte in den kommenden Wochen die Entwicklungen im Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 und womöglich auch die Entwicklung des Goldpreises in den Schatten stellen. Die Aktien von Silberproduzenten, so zum Beispiel von Pan American Silver und Hecla Mining, stellen unverändert eine interessante Investmentalternative dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

