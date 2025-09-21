6.500 % Rendite: Diese deutsche Aktie ist noch schneller als Nvidia gestiegen

Zum echten Gamechanger für die Berliner wurde aber die Corona-Pandemie. Die Zinsen waren niedrig, die Nachfrage nach Wohnraum angesichts Homeoffice und Rückzug in die eigenen vier Wände groß. Plötzlich kam der Immobilienfinanzierer als Fintech-Perle ganz groß raus. Die Aktie kletterte innerhalb von 18 Monaten von 250 auf über 600 Euro. Damit hatten sich die Papiere innerhalb von 11 Jahren um mehr als 6.500 Prozent verteuert. Bis heute eine der größten Erfolgsgeschichten am deutschen Aktienmarkt.

1999 gegründet, nahm die Aktie des Immotech-Konzerns Hypoport erstmals 2015 richtig Fahrt auf, befeuert von starken Wachstum und einer mutigen Expansionsstrategie.

Herzstück des Unternehmens ist die Plattform Europace, einem der größten Marktplätze für private Baufinanzierungen in Deutschland. Die zunehmende Digitalisierung sowie die Erweiterung ihres Angebots steigerten Umsatz und Gewinnaussichten erheblich.

Auf den Höhenflug folgte angesichts steigender Zinsen in den Jahren danach allerdings der tiefe Absturz. Die Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch innerhalb von 12 Monaten auf unter 100 Euro, und konnte sich anschließend lange nicht von der Talfahrt erholen.

Trotz kurzfristiger Enttäuschungen bietet Hypoport nach Ansicht von Warburg Research aktuell eine interessante Einstiegsmöglichkeit für wachstumsorientierte Anleger.

Nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen für 2025 ist die Hypoport-Aktie in den letzten vier Wochen um 26 Prozent gefallen – viele Anleger scheinen die Aktie abgeschrieben zu haben. Experten von Warburg Research sehen darin jedoch eine übertriebene Reaktion. Hypoport bestätigte das Jahresziel 2025 mit einem Umsatz von mindestens 640 Millionen Euro, einem Bruttogewinn von mindestens 270 Millionen Euro und einem EBIT zwischen 30 und 36 Millionen Euro.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen weiter starkes Wachstum: Der Bruttogewinn stieg um 13 Prozent, das EBITDA um 29 Prozent und das EBIT sogar um 102 Prozent. Das Umsatzwachstum fiel mit +6 Prozent schwächer aus als im ersten Quartal (+19,2 Prozent), was vor allem auf das margenarme Pooler-Geschäft zurückzuführen ist. Die EBIT-Marge lag bei 5,1 Prozent.

Bewertungstechnisch ist Hypoport laut Warburg günstig: Auf EV/Sales-Basis wird die Aktie für 1,6x 2025er-Umsatz gehandelt – historisch lag der Durchschnitt bei 4,2. Beim EV/EBIT liegt HYQ bei 28,8, deutlich unter dem historischen Schnitt von 53, Analysten sehen darin ein attraktives Chance-Risiko-Profil und bestätigen die Kaufempfehlung bei einem fairen Wert von 305 Euro. Das bedeutet vom aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von mehr als 110 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



