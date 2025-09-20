Aktien-Boom? Nanopartikel-Erfolg öffnet Tür zu neuen Studien!
Onco-Innovations Ltd. setzt mit der neuen Nanopartikelformulierung "PEO-b-PBz-CL" und der Übernahme von Inka Health Corp. neue Maßstäbe in der Krebsforschung und Präzisionsonkologie.
- Onco-Innovations Ltd. hat die Produktion einer proprietären Nanopartikelformulierung namens "PEO-b-PBz-CL" durch Dalton Pharma Services gestartet, die für präklinische Studien benötigt wird.
- Die Produktionsinitiative umfasst Prozessoptimierung und Skalierung, um reproduzierbare Methoden für die Synthese der Formulierung zu gewährleisten und die Qualitätsspezifikationen zu erfüllen.
- Onco profitiert von Daltons technischer Expertise und Erfahrung in Regulierungsfragen, um einen reibungslosen Übergang zur klinischen Bereitschaft der Nanopartikelplattform zu gewährleisten.
- Das Unternehmen hat eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore und verfolgt innovative Ansätze zur Krebsbehandlung.
- Die Übernahme von Inka Health Corp. ermöglicht die Integration einer KI-Plattform zur Beschleunigung der Präzisionsonkologie und Medikamentenentwicklung.
- Der globale Markt für onkologische Behandlungen zeigt enormes Wachstumspotenzial, mit prognostizierten Kosten von 1,16 Billionen USD bis 2050 und einem Marktvolumen von 479 Milliarden USD in den USA bis 2032.
