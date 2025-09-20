Wirtschaft
Rheinmetall soll Lasersystem für Bundeswehr entwickeln
Foto: Rheinmetall (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall soll ein marinetaugliches Lasersystem für die Bundeswehr zur Abwehr feindlicher Flugobjekte entwickeln. Die Bundesregierung wolle ohne öffentliche Ausschreibung einen sogenannten Direktvertrag zur Auftragsentwicklung des Lasersystems vergeben, obwohl die Konkurrenz bereits mit einem leistungsfähigeren System am Markt sei, schreibt die "Welt am Sonntag".
Bis Ende des Jahrzehnts solle Rheinmetall drei Demonstrationsgeräte liefern. Die Kosten betragen angeblich rund 390 Millionen Euro. Weder Bundesregierung noch Rheinmetall wollten sich zu dem Fall konkret äußern: "Für ein für die Marine vorgesehenes Laserwaffensystem läuft derzeit ein Vergabeverfahren. Daher können momentan keine näheren Informationen zu den von Ihnen gestellten Fragen gegeben werden", hieß es beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz.
Bis Ende des Jahrzehnts solle Rheinmetall drei Demonstrationsgeräte liefern. Die Kosten betragen angeblich rund 390 Millionen Euro. Weder Bundesregierung noch Rheinmetall wollten sich zu dem Fall konkret äußern: "Für ein für die Marine vorgesehenes Laserwaffensystem läuft derzeit ein Vergabeverfahren. Daher können momentan keine näheren Informationen zu den von Ihnen gestellten Fragen gegeben werden", hieß es beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz.
Anzeige
Präsentiert von
Kritiker aus der Bundespolitik verweisen allerdings darauf, dass es mittlerweile leistungsfähigere Systeme am Markt gebe, die der Bundesregierung auch mehrfach angeboten worden seien und in Schiffen europäischer Nato-Partner eingebaut würden. Zum Beispiel vom australischen Unternehmen Electro Optic Systems (EOS) mit Tochterfirmen unter anderem in Europa. Die Verträge mit den Partnern seien so ausgestaltet, dass die Bundesrepublik nahtlos einsteigen könne, hieß es.
Das EOS-Lasersystem sei mit einer Leistung von 100 Kilowatt und einer Wirkreichweite von mehr als fünf Kilometern nicht nur leistungsfähiger, EOS sei sogar bereit, die Leistung auf 120 Kilowatt - das Doppelte von Rheinmetall - zu steigern und die Geräte zum halben Preis der Deutschen anzubieten.
Sebastian Schäfer, zuständiger Haushälter der Grünen im Bundestag, kritisierte: "Man kann es im Sondervermögen sehen, der Löwenanteil des Geldes, der nicht in die USA gegangen ist, ging an Rheinmetall." Es könne nicht sein, dass Deutschland über solche Projekte versteckt Subventionen betreibe. "Die unbegrenzten Finanzmittel im Beschaffungsbereich wecken natürlich viele Begehrlichkeiten bei der Industrie", sagte Schäfer. "Umso wichtiger ist die strenge Einhaltung von offenen Vergabeverfahren und Wettbewerbsverfahren."
Das EOS-Lasersystem sei mit einer Leistung von 100 Kilowatt und einer Wirkreichweite von mehr als fünf Kilometern nicht nur leistungsfähiger, EOS sei sogar bereit, die Leistung auf 120 Kilowatt - das Doppelte von Rheinmetall - zu steigern und die Geräte zum halben Preis der Deutschen anzubieten.
Sebastian Schäfer, zuständiger Haushälter der Grünen im Bundestag, kritisierte: "Man kann es im Sondervermögen sehen, der Löwenanteil des Geldes, der nicht in die USA gegangen ist, ging an Rheinmetall." Es könne nicht sein, dass Deutschland über solche Projekte versteckt Subventionen betreibe. "Die unbegrenzten Finanzmittel im Beschaffungsbereich wecken natürlich viele Begehrlichkeiten bei der Industrie", sagte Schäfer. "Umso wichtiger ist die strenge Einhaltung von offenen Vergabeverfahren und Wettbewerbsverfahren."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Strandhaus schrieb gestern 09:28
mitdiskutieren »
Gut geschrieben!
Entscheidend ist Armin Papperger und er hat in Sachen Russland früh erkannt und früh Stellung bezogen… mutig! Eine Ehrliche Haut.
In Rheinmetall steckt viel Hoffnung - das was uns Politiker seit 2015 zu Russland wirklich versaut haben.
Apeacement mit einem Aggressor wie Hitlerdeutschland oder aktuell Putinrussland, ist für mich seit Putins Rede im Bundestag ausgeschlossen.
lafaces schrieb gestern 07:26
Achtung, heute ist großer Verfallstag. Hexensabbat!mitdiskutieren »
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.
sirmike [Blogger] schrieb 18.09.25, 13:54
mitdiskutieren »
Immer diese Fixierung auf den Kurs...
Es ist doch völlig egal, wie der Kurs heute oder morgen oder nächste Woche steht. Und auch, wo er gestern oder vor einem Jahr lag. Das sind Momentaufnahmen und die Kurse entstehen völlig willkürlich, darauf hat weder das Unternehmen einen Einfluss noch wie als Anleger.
Entscheidend ist doch die Überlegung, ob sich das Unternehmen positiv entwickelt: sind steigende Umsätze zu erwarten, können die Margen gehalten oder ausgebaut werden und werden die Gewinne weiter steigen. Und das mit Blick auf ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre. Der Auftragseingang und -bestand ist hierbei durchaus eine interessante Einflussgröße, aber eben nur mit Blick auf die Margen. Denn wer Verluste schreibt, dem hilft Auftrags- und Umsatzwachstum nicht!
Aus meiner Sicht passen bei Rheinmetall alle Faktoren zusammen. Aktuell sind die Margen unter Druck, weil (1.) das Automotivegeschäft belastet, das ja verkauft werden soll, und (2.) viele neue Aufträge und/oder Joint Ventures zunächst einmal Investitionen in zusätzliche und neue Produktionsstätten erfordern. Diese Investitionen belasten kurzfristig, aber anschließend liefern sie zusätzliche Umsätze und Gewinne. Und die Nachfrage nach den Produkten und Leistungen von Rheinmetall steigen kräftig an. Es ist daher aus meiner Sicht völlig absehbar, dass Rheinmetall in den nächsten Jahren massiv zulegen wird. Und hieraus speist sich auch künftige Kursfantasie, denn künftig rechtfertigen die höheren Umsätze und Gewinne eine höhere Bewertung.
Was der Kurs (daraus) macht, morgen, übermorgen oder in drei oder sechs Monaten, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Das Unternehmen wird wertvoller und deshalb wird auch der Kurs irgendwann weiter zulegen.
Ach ja, genau diese Äußerungen habe ich auch vor einem Jahr abgesondert - als der Kurs bei 600 Euro stand und alles und jeder meinte, das wäre völlig überbewertet - weil der Kurs sich zuvor vervielfacht hatte. Aber das ist, wie gesagt, der völlig falsche Denkansatz beim Investieren...
Wir sprechen uns bei 3.000 Euro wieder. Vielleicht schon morgen, wahrscheinlich aber später... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte