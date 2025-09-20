    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ISX Financial kündigt neues Sponsoring des APOEL FC für die Spielzeiten 2025-2027 an

    Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - ISX Financial EU Plc (ISXX), ein reguliertes
    E-Geld-Institut, das Transaktionsbanking und Echtzeit-Zahlungstechnologie in
    ganz Europa und Großbritannien anbietet, gab heute die Erneuerung seiner
    Sponsoring-Vereinbarung mit dem APOEL FC bekannt und verlängerte die
    Partnerschaft sowohl für die Saison 2025/2026 als auch für die Saison 2026/2027.

    Die Verlängerung baut auf einer Zusammenarbeit auf, die im Jahr 2023 begann und
    die ein gemeinsames Engagement für Ehrgeiz, Disziplin und Teamarbeit als
    Leitprinzipien für beide Organisationen widerspiegelt. APOEL FC ist die
    erfolgreichste Fußballmannschaft der Republik Zypern mit einer Gesamtbilanz von
    29 nationalen Meisterschaften, 21 Cypriot Cup-Gewinnen und 15 Gewinnen des
    Cypriot Super Cup sowie einem beeindruckenden Einzug ins Viertelfinale der UEFA
    Champions League 2011/2012. ISX ist stolz darauf, mit Organisationen
    zusammenzuarbeiten, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind, Maßstäbe
    setzen und andere zu Höchstleistungen anspornen.

    Nikogiannis Karantzis , Chief Executive Officer von ISXX, sagte:

    "Die Verlängerung unseres Sponsorings mit dem APOEL FC spiegelt unser Engagement
    für die Unterstützung von Organisationen wider, die Spitzenleistungen und
    Widerstandsfähigkeit verkörpern. Fußball ist mehr als nur ein Sport; er
    verbindet Menschen, spornt zu Leistung an und stärkt den Gemeinschaftssinn.
    Diese Werte stehen im Einklang mit der ISX-Vision "Dream Big", und wir sind
    stolz darauf, APOEL auf dem Weg zum Erfolg auf und neben dem Spielfeld zu
    unterstützen."

    Prodromos Petrides , President von APOEL Football (Public) Ltd, fügte hinzu:

    "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit ISX Financial zu erneuern, einem
    erfolgreichen Finanzinstitut, das APOEL, unsere Spieler und unsere Fans stets
    unterstützt hat. Diese Vereinbarung stärkt unsere Fähigkeit, weiterhin auf
    höchstem Niveau mitzuspielen, und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung
    langfristiger Partnerschaften mit Unternehmen, die unsere Mission unterstützen."

    Mit mehr als 140 Mitarbeitenden in Zypern ist ISXX fest auf dem lokalen Markt
    verwurzelt und trägt sowohl zur Wirtschaft als auch zur Gemeinschaft, der es
    dient, bei. Mit der Initiative "Dream Big" investiert ISXX weiterhin in den
    Sport und die Jugendförderung und unterstützt Projekte, die künftige
    Generationen auf der ganzen Insel inspirieren.

    Informationen zu ISX Financial EU Plc

    ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) mit Hauptsitz in Nikosia
    ist ein führendes Banktechnologieunternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum,
    das von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut zugelassen ist und in
    Großbritannien von der Financial Conduct Authority reguliert wird. Das
    Unternehmen entwickelt und betreibt ein eigenes Ökosystem für den
    Zahlungsverkehr, das Konten in mehreren Währungen, offene Banklösungen,
    Devisengeschäfte, Überweisungen und Zahlungsabwicklung anbietet. ISXX kombiniert
    finanzielle Stärke, regulatorische Belastbarkeit und Innovation, um Unternehmen
    und Gemeinden in ganz Europa und darüber hinaus einen Mehrwert zu bieten.

    Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis verfügt über mehr als 30 Jahre umfassende
    Branchenerfahrung, davon 20 Jahre in sicheren digitalen Unternehmen,
    einschließlich Telekommunikation, IPTV, Zahlungsverkehr und elektronisches Geld.
    Er besitzt Abschlüsse in Ingenieurwesen, Recht und Unternehmensführung und ist
    eingetragener Trans Tasman IP Attorney, Fellow of Engineers Australia und in
    mehreren Staaten eingetragener Streitschlichter.

    Website: https://www.isx.financial/

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2777431/ISX_logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-ku
    ndigt-neues-sponsoring-des-apoel-fc-fur-die-spielzeiten-20252027-an-302562155.ht
    ml

    Pressekontakt:

    Media@isxfinancial.com,
    +35722015740

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172858/6121643
    OTS: ISX Financial EU PLC




