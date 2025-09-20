ISX Financial kündigt neues Sponsoring des APOEL FC für die Spielzeiten 2025-2027 an

Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - ISX Financial EU Plc (ISXX), ein reguliertes

E-Geld-Institut, das Transaktionsbanking und Echtzeit-Zahlungstechnologie in

ganz Europa und Großbritannien anbietet, gab heute die Erneuerung seiner

Sponsoring-Vereinbarung mit dem APOEL FC bekannt und verlängerte die

Partnerschaft sowohl für die Saison 2025/2026 als auch für die Saison 2026/2027.



Die Verlängerung baut auf einer Zusammenarbeit auf, die im Jahr 2023 begann und

die ein gemeinsames Engagement für Ehrgeiz, Disziplin und Teamarbeit als

Leitprinzipien für beide Organisationen widerspiegelt. APOEL FC ist die

erfolgreichste Fußballmannschaft der Republik Zypern mit einer Gesamtbilanz von

29 nationalen Meisterschaften, 21 Cypriot Cup-Gewinnen und 15 Gewinnen des

Cypriot Super Cup sowie einem beeindruckenden Einzug ins Viertelfinale der UEFA

Champions League 2011/2012. ISX ist stolz darauf, mit Organisationen

zusammenzuarbeiten, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind, Maßstäbe

setzen und andere zu Höchstleistungen anspornen.









"Die Verlängerung unseres Sponsorings mit dem APOEL FC spiegelt unser Engagement

für die Unterstützung von Organisationen wider, die Spitzenleistungen und

Widerstandsfähigkeit verkörpern. Fußball ist mehr als nur ein Sport; er

verbindet Menschen, spornt zu Leistung an und stärkt den Gemeinschaftssinn.

Diese Werte stehen im Einklang mit der ISX-Vision "Dream Big", und wir sind

stolz darauf, APOEL auf dem Weg zum Erfolg auf und neben dem Spielfeld zu

unterstützen."



Prodromos Petrides , President von APOEL Football (Public) Ltd, fügte hinzu:



"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit ISX Financial zu erneuern, einem

erfolgreichen Finanzinstitut, das APOEL, unsere Spieler und unsere Fans stets

unterstützt hat. Diese Vereinbarung stärkt unsere Fähigkeit, weiterhin auf

höchstem Niveau mitzuspielen, und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung

langfristiger Partnerschaften mit Unternehmen, die unsere Mission unterstützen."



Mit mehr als 140 Mitarbeitenden in Zypern ist ISXX fest auf dem lokalen Markt

verwurzelt und trägt sowohl zur Wirtschaft als auch zur Gemeinschaft, der es

dient, bei. Mit der Initiative "Dream Big" investiert ISXX weiterhin in den

Sport und die Jugendförderung und unterstützt Projekte, die künftige

Generationen auf der ganzen Insel inspirieren.



Informationen zu ISX Financial EU Plc



ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) mit Hauptsitz in Nikosia

ist ein führendes Banktechnologieunternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum,

das von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut zugelassen ist und in

Großbritannien von der Financial Conduct Authority reguliert wird. Das

Unternehmen entwickelt und betreibt ein eigenes Ökosystem für den

Zahlungsverkehr, das Konten in mehreren

Devisengeschäfte, Überweisungen und Zahlungsabwicklung anbietet. ISXX kombiniert

finanzielle Stärke, regulatorische Belastbarkeit und Innovation, um Unternehmen

und Gemeinden in ganz Europa und darüber hinaus einen Mehrwert zu bieten.



Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis verfügt über mehr als 30 Jahre umfassende

Branchenerfahrung, davon 20 Jahre in sicheren digitalen Unternehmen,

einschließlich Telekommunikation, IPTV, Zahlungsverkehr und elektronisches Geld.

Er besitzt Abschlüsse in Ingenieurwesen, Recht und Unternehmensführung und ist

eingetragener Trans Tasman IP Attorney, Fellow of Engineers Australia und in

mehreren Staaten eingetragener Streitschlichter.



Website: https://www.isx.financial/



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2777431/ISX_logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-ku

ndigt-neues-sponsoring-des-apoel-fc-fur-die-spielzeiten-20252027-an-302562155.ht

ml



