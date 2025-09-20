ISX Financial kündigt neues Sponsoring des APOEL FC für die Spielzeiten 2025-2027 an
Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - ISX Financial EU Plc (ISXX), ein reguliertes
E-Geld-Institut, das Transaktionsbanking und Echtzeit-Zahlungstechnologie in
ganz Europa und Großbritannien anbietet, gab heute die Erneuerung seiner
Sponsoring-Vereinbarung mit dem APOEL FC bekannt und verlängerte die
Partnerschaft sowohl für die Saison 2025/2026 als auch für die Saison 2026/2027.
Die Verlängerung baut auf einer Zusammenarbeit auf, die im Jahr 2023 begann und
die ein gemeinsames Engagement für Ehrgeiz, Disziplin und Teamarbeit als
Leitprinzipien für beide Organisationen widerspiegelt. APOEL FC ist die
erfolgreichste Fußballmannschaft der Republik Zypern mit einer Gesamtbilanz von
29 nationalen Meisterschaften, 21 Cypriot Cup-Gewinnen und 15 Gewinnen des
Cypriot Super Cup sowie einem beeindruckenden Einzug ins Viertelfinale der UEFA
Champions League 2011/2012. ISX ist stolz darauf, mit Organisationen
zusammenzuarbeiten, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind, Maßstäbe
setzen und andere zu Höchstleistungen anspornen.
Nikogiannis Karantzis , Chief Executive Officer von ISXX, sagte:
"Die Verlängerung unseres Sponsorings mit dem APOEL FC spiegelt unser Engagement
für die Unterstützung von Organisationen wider, die Spitzenleistungen und
Widerstandsfähigkeit verkörpern. Fußball ist mehr als nur ein Sport; er
verbindet Menschen, spornt zu Leistung an und stärkt den Gemeinschaftssinn.
Diese Werte stehen im Einklang mit der ISX-Vision "Dream Big", und wir sind
stolz darauf, APOEL auf dem Weg zum Erfolg auf und neben dem Spielfeld zu
unterstützen."
Prodromos Petrides , President von APOEL Football (Public) Ltd, fügte hinzu:
"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit ISX Financial zu erneuern, einem
erfolgreichen Finanzinstitut, das APOEL, unsere Spieler und unsere Fans stets
unterstützt hat. Diese Vereinbarung stärkt unsere Fähigkeit, weiterhin auf
höchstem Niveau mitzuspielen, und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung
langfristiger Partnerschaften mit Unternehmen, die unsere Mission unterstützen."
Mit mehr als 140 Mitarbeitenden in Zypern ist ISXX fest auf dem lokalen Markt
verwurzelt und trägt sowohl zur Wirtschaft als auch zur Gemeinschaft, der es
dient, bei. Mit der Initiative "Dream Big" investiert ISXX weiterhin in den
Sport und die Jugendförderung und unterstützt Projekte, die künftige
Generationen auf der ganzen Insel inspirieren.
Informationen zu ISX Financial EU Plc
ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) mit Hauptsitz in Nikosia
ist ein führendes Banktechnologieunternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum,
das von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut zugelassen ist und in
Großbritannien von der Financial Conduct Authority reguliert wird. Das
Unternehmen entwickelt und betreibt ein eigenes Ökosystem für den
Zahlungsverkehr, das Konten in mehreren Währungen, offene Banklösungen,
Devisengeschäfte, Überweisungen und Zahlungsabwicklung anbietet. ISXX kombiniert
finanzielle Stärke, regulatorische Belastbarkeit und Innovation, um Unternehmen
und Gemeinden in ganz Europa und darüber hinaus einen Mehrwert zu bieten.
Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis verfügt über mehr als 30 Jahre umfassende
Branchenerfahrung, davon 20 Jahre in sicheren digitalen Unternehmen,
einschließlich Telekommunikation, IPTV, Zahlungsverkehr und elektronisches Geld.
Er besitzt Abschlüsse in Ingenieurwesen, Recht und Unternehmensführung und ist
eingetragener Trans Tasman IP Attorney, Fellow of Engineers Australia und in
mehreren Staaten eingetragener Streitschlichter.
Website: https://www.isx.financial/
