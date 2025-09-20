Wirtschaft
Googles KI-Suche trifft Wissensportale - Handel profitiert
In den USA büßten einige Webseiten die Hälfte ihres Traffics ein, in Europa sind die Rückgänge bislang geringer. Am stärksten leiden Gesundheits- und Reiseportale sowie Nachrichtenseiten und Wissensplattformen. Dort fehlen nicht nur Werbeeinnahmen, auch die Zahl neuer Inhalte geht zurück. Besonders das Entwicklerforum Stack Overflow spricht von einem dramatischen Einbruch der Aktivität.
Einige deutsche Handelsketten verzeichnen dagegen Zuwächse. Media Markt gewann zuletzt mehr Zugriffe über Google. Die Nutzer kämen nach Einschätzung des Unternehmens seit der Einführung der KI-Zusammenfassungen auf Google auch mit einer klareren Kaufabsicht statt mit dem Wunsch nach unverbindlicher Inspiration. Otto und Zalando setzen parallel stärker auf eigene Apps und Kundenprogramme.
25.08.2025 - 07:41 Uhr
GMX gegen Google – Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
Um die Macht von US-Technologieriesen zu beschränken, beschloss die EU ein recht hartes Regelwerk für fairen Wettbewerb im Netz. Auf dieser Basis fällt ein deutsches Gericht nun ein Urteil.
Für diese Einrichtung war dem Urteil zufolge lange eine Gmail-Adresse nötig gewesen. Mailadressen von GMX.de und Web.de konnten nicht oder nur umständlich genutzt werden – dadurch geriet die Google-Konkurrenz unter Druck. Teile der Klage wies das Gericht allerdings ab, weswegen 1&1 drei Viertel der Verfahrenskosten tragen muss. 1&1 ist als Mutterkonzern von GMX/Web.de Klägerin in dem Fall. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Fall dürfte in die nächste Instanz gehen. Google hat bereits Rechtsmittel eingelegt.
