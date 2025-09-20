Bericht
Evelyn Palla soll neue Bahn-Chefin werden
Foto: Deutsche Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die bisherige Chefin von DB Regio, Evelyn Palla, wird laut eines Medienberichts Leiterin des gesamtem Bahn-Konzerns. Die "Bild" meldete die Personalie am Samstagabend unter Berufung auf "Regierungskreise". Das Verkehrsministerium wolle die Personalie nicht bestätigen - aber auch nicht dementieren, hieß es.
Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" vorab berichtet, Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) habe bereits einen Kandidaten, und ihn zitiert: "Es kann aber sein, dass wir ihn oder sie aus rechtlichen Gründen noch nicht präsentieren dürfen".
Schnieder will am Montag eine neue Strategie für den Staatskonzern verkünden und auch bekanntgeben, wer die Bahn künftig leiten soll. Der Verkehrsminister hatte den bisherigen Bahn-Chef Richard Lutz gefeuert, ihn aber gebeten, noch so lange im Amt zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.
Palla ist Südtirolerin und kam 2019 zum Bahn-Konzern. Vorher war sie unter anderem im Vorstand der Österreichischen Bahn (ÖBB) und bei Eon.
Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" vorab berichtet, Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) habe bereits einen Kandidaten, und ihn zitiert: "Es kann aber sein, dass wir ihn oder sie aus rechtlichen Gründen noch nicht präsentieren dürfen".
Schnieder will am Montag eine neue Strategie für den Staatskonzern verkünden und auch bekanntgeben, wer die Bahn künftig leiten soll. Der Verkehrsminister hatte den bisherigen Bahn-Chef Richard Lutz gefeuert, ihn aber gebeten, noch so lange im Amt zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.
Palla ist Südtirolerin und kam 2019 zum Bahn-Konzern. Vorher war sie unter anderem im Vorstand der Österreichischen Bahn (ÖBB) und bei Eon.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Einkaeufer schrieb 11.09.25, 10:08
Kompliment Chartier. Das Signal scheint zu funktionieren.mitdiskutieren »
Chartier schrieb 11.09.25, 07:57
mitdiskutieren »
Das Signal ist da, nun könnte der Kurs wirklich starten.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23460/board/20250911075622-eoan-1109.png
Good Luck
Chartier
Kampfkater1969 schrieb 27.08.25, 10:10
mitdiskutieren »
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.
Und da es der politische Wille ist, dass die Energieerzeugung noch dezentraler wird und vielschichtiger......kann diese Aktie nicht verlieren.
Man würdige, was diese "Langweiler-Aktie" in der jüngeren Vergangenheit an Wertsteigerungen schaffte.....schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Auch solche Langweileraktien gehören in jede gesunde Vermögensstruktur.
Zocker sehen es anderes und kurzfristiger...bei mir eine Aktie "zum Liegenlassen"
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte