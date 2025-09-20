Spencers Tunick-Kunstinstallation „Retrato Alhambra 1925" unterstreicht das 100-jährige Jubiläum der andalusischen Wurzeln von Cervezas Alhambra

An der Kunstaktion in einem Olivenhain in Granada nahmen fast 800 von nackten, grün angemalten Freiwilligen teil, die aus verschiedenen Teilen Spaniens und Europas angereist waren

Die künstlerische Initiative ist eine Hommage an die Kunst, die Kultur und die andalusische Region und wird von Cervezas Alhambra, einer vor einem Jahrhundert in Granada gegründeten Brauerei, unterstützt.

GRANADA, Spanien, 20. September 2025 /PRNewswire/ -- Zur Feier seines 100-jährigen Bestehens hat Cervezas Alhambra den renommierten amerikanischen Künstler Spencer Tunick eingeladen, eine großformatige Kunstinstallation in Granada zu schaffen. Unter dem Titel Retrato Alhambra 1925 versammelten sich fast 800 von nackten Freiwilligen, die mit grüner Farbe bedeckt waren. Sie bildeten ein lebendiges Bild, das als Hommage an Andalusien, die natürliche Umgebung und die charakteristische Ästhetik von Cervezas Alhambra gedacht war, die durch die charakteristische „nackte" Flasche ohne Etikett symbolisiert wird.

Die Kunstinstallation - die erste von Spencer Tunick in Andalusien - begann mit dem Morgenlicht, das eine Schlüsselrolle in der Komposition spielte. Großzügige und abenteuerlustige Teilnehmer aus ganz Spanien und Europa ließen sich auf die Naturlandschaft ein und schufen ein Bild von beeindruckender visueller und symbolischer Wirkung.

Der Künstler, der international für seine Fotokompositionen bekannt ist, die nackte Menschen im öffentlichen Raum zeigen, betonte am Ende der Veranstaltung „Ich wollte schon immer grüne Körperfarbe in meinen Arbeiten verwenden, ich hatte diese Idee schon seit 15 Jahren, um die Körper irgendwie visuell näher an die Natur heranzubringen und gleichzeitig ein erhöhtes Element des Surrealismus hinzuzufügen. Grün wurde in der Vergangenheit von Künstlern verwendet, um utopische Landschaften zu schaffen, in denen sich Surrealismus und Fantasie vermischen. Jetzt war ich an der Reihe, es mit Grün zu versuchen."

Emmanuel Pouey, Chief Marketing Officer von Mahou San Miguel, sagte : „Die Kunstinstallation von Spencer Tunick ist eine Feier der andalusischen Identität und der Sin Prisa-Philosophie, die Cervezas Alhambra seit einhundert Jahren leitet, indem sie sich die nötige Zeit nimmt, um Werke zu schaffen, die wie Retrato Alhambra 1925 in unserer Erinnerung weiterleben werden."