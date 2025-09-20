Spencers Tunick-Kunstinstallation "Retrato Alhambra 1925" unterstreicht das 100-jährige Jubiläum der andalusischen Wurzeln von Cervezas Alhambra
Granada, Spanien (ots/PRNewswire) -
- An der Kunstaktion in einem Olivenhain in Granada nahmen fast 800 von nackten,
grün angemalten Freiwilligen teil, die aus verschiedenen Teilen Spaniens und
Europas angereist waren
- Die künstlerische Initiative ist eine Hommage an die Kunst, die Kultur und die
andalusische Region und wird von Cervezas Alhambra, einer vor einem
Jahrhundert in Granada gegründeten Brauerei, unterstützt.
Zur Feier seines 100-jährigen Bestehens hat Cervezas Alhambra den renommierten
amerikanischen Künstler Spencer Tunick eingeladen, eine großformatige
Kunstinstallation in Granada zu schaffen. Unter dem Titel Retrato Alhambra 1925
versammelten sich fast 800 von nackten Freiwilligen, die mit grüner Farbe
bedeckt waren. Sie bildeten ein lebendiges Bild, das als Hommage an Andalusien,
die natürliche Umgebung und die charakteristische Ästhetik von Cervezas Alhambra
gedacht war, die durch die charakteristische "nackte" Flasche ohne Etikett
symbolisiert wird.
- An der Kunstaktion in einem Olivenhain in Granada nahmen fast 800 von nackten,
grün angemalten Freiwilligen teil, die aus verschiedenen Teilen Spaniens und
Europas angereist waren
- Die künstlerische Initiative ist eine Hommage an die Kunst, die Kultur und die
andalusische Region und wird von Cervezas Alhambra, einer vor einem
Jahrhundert in Granada gegründeten Brauerei, unterstützt.
Zur Feier seines 100-jährigen Bestehens hat Cervezas Alhambra den renommierten
amerikanischen Künstler Spencer Tunick eingeladen, eine großformatige
Kunstinstallation in Granada zu schaffen. Unter dem Titel Retrato Alhambra 1925
versammelten sich fast 800 von nackten Freiwilligen, die mit grüner Farbe
bedeckt waren. Sie bildeten ein lebendiges Bild, das als Hommage an Andalusien,
die natürliche Umgebung und die charakteristische Ästhetik von Cervezas Alhambra
gedacht war, die durch die charakteristische "nackte" Flasche ohne Etikett
symbolisiert wird.
Die Kunstinstallation - die erste von Spencer Tunick in Andalusien - begann mit
dem Morgenlicht, das eine Schlüsselrolle in der Komposition spielte. Großzügige
und abenteuerlustige Teilnehmer aus ganz Spanien und Europa ließen sich auf die
Naturlandschaft ein und schufen ein Bild von beeindruckender visueller und
symbolischer Wirkung.
Der Künstler, der international für seine Fotokompositionen bekannt ist, die
nackte Menschen im öffentlichen Raum zeigen, betonte am Ende der Veranstaltung
"Ich wollte schon immer grüne Körperfarbe in meinen Arbeiten verwenden, ich
hatte diese Idee schon seit 15 Jahren, um die Körper irgendwie visuell näher an
die Natur heranzubringen und gleichzeitig ein erhöhtes Element des Surrealismus
hinzuzufügen. Grün wurde in der Vergangenheit von Künstlern verwendet, um
utopische Landschaften zu schaffen, in denen sich Surrealismus und Fantasie
vermischen. Jetzt war ich an der Reihe, es mit Grün zu versuchen."
Emmanuel Pouey, Chief Marketing Officer von Mahou San Miguel, sagte : "Die
Kunstinstallation von Spencer Tunick ist eine Feier der andalusischen Identität
und der Sin Prisa-Philosophie, die Cervezas Alhambra seit einhundert Jahren
leitet, indem sie sich die nötige Zeit nimmt, um Werke zu schaffen, die wie
Retrato Alhambra 1925 in unserer Erinnerung weiterleben werden."
Das endgültige Bild der Installation wird in naher Zukunft als Hommage von
Cervezas Alhambra an Andalusien im Jahr seines hundertjährigen Bestehens
enthüllt werden, womit das Unternehmen sein fortwährendes Engagement für die
Unterstützung von Künstlern, Kultur und seine tiefe Verbundenheit mit der Region
unterstreicht.
Über Spencer Tunick
dem Morgenlicht, das eine Schlüsselrolle in der Komposition spielte. Großzügige
und abenteuerlustige Teilnehmer aus ganz Spanien und Europa ließen sich auf die
Naturlandschaft ein und schufen ein Bild von beeindruckender visueller und
symbolischer Wirkung.
Der Künstler, der international für seine Fotokompositionen bekannt ist, die
nackte Menschen im öffentlichen Raum zeigen, betonte am Ende der Veranstaltung
"Ich wollte schon immer grüne Körperfarbe in meinen Arbeiten verwenden, ich
hatte diese Idee schon seit 15 Jahren, um die Körper irgendwie visuell näher an
die Natur heranzubringen und gleichzeitig ein erhöhtes Element des Surrealismus
hinzuzufügen. Grün wurde in der Vergangenheit von Künstlern verwendet, um
utopische Landschaften zu schaffen, in denen sich Surrealismus und Fantasie
vermischen. Jetzt war ich an der Reihe, es mit Grün zu versuchen."
Emmanuel Pouey, Chief Marketing Officer von Mahou San Miguel, sagte : "Die
Kunstinstallation von Spencer Tunick ist eine Feier der andalusischen Identität
und der Sin Prisa-Philosophie, die Cervezas Alhambra seit einhundert Jahren
leitet, indem sie sich die nötige Zeit nimmt, um Werke zu schaffen, die wie
Retrato Alhambra 1925 in unserer Erinnerung weiterleben werden."
Das endgültige Bild der Installation wird in naher Zukunft als Hommage von
Cervezas Alhambra an Andalusien im Jahr seines hundertjährigen Bestehens
enthüllt werden, womit das Unternehmen sein fortwährendes Engagement für die
Unterstützung von Künstlern, Kultur und seine tiefe Verbundenheit mit der Region
unterstreicht.
Über Spencer Tunick
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte