Spencers Tunick-Kunstinstallation "Retrato Alhambra 1925" unterstreicht das 100-jährige Jubiläum der andalusischen Wurzeln von Cervezas Alhambra

Granada, Spanien (ots/PRNewswire) -



- An der Kunstaktion in einem Olivenhain in Granada nahmen fast 800 von nackten,

grün angemalten Freiwilligen teil, die aus verschiedenen Teilen Spaniens und

Europas angereist waren

- Die künstlerische Initiative ist eine Hommage an die Kunst, die Kultur und die

andalusische Region und wird von Cervezas Alhambra, einer vor einem

Jahrhundert in Granada gegründeten Brauerei, unterstützt.



Zur Feier seines 100-jährigen Bestehens hat Cervezas Alhambra den renommierten

amerikanischen Künstler Spencer Tunick eingeladen, eine großformatige

Kunstinstallation in Granada zu schaffen. Unter dem Titel Retrato Alhambra 1925

versammelten sich fast 800 von nackten Freiwilligen, die mit grüner Farbe

bedeckt waren. Sie bildeten ein lebendiges Bild, das als Hommage an Andalusien,

die natürliche Umgebung und die charakteristische Ästhetik von Cervezas Alhambra

gedacht war, die durch die charakteristische "nackte" Flasche ohne Etikett

dem Morgenlicht, das eine Schlüsselrolle in der Komposition spielte. Großzügige

und abenteuerlustige Teilnehmer aus ganz Spanien und Europa ließen sich auf die

Naturlandschaft ein und schufen ein Bild von beeindruckender visueller und

symbolischer Wirkung.



Der Künstler, der international für seine Fotokompositionen bekannt ist, die

nackte Menschen im öffentlichen Raum zeigen, betonte am Ende der Veranstaltung

"Ich wollte schon immer grüne Körperfarbe in meinen Arbeiten verwenden, ich

hatte diese Idee schon seit 15 Jahren, um die Körper irgendwie visuell näher an

die Natur heranzubringen und gleichzeitig ein erhöhtes Element des Surrealismus

hinzuzufügen. Grün wurde in der Vergangenheit von Künstlern verwendet, um

utopische Landschaften zu schaffen, in denen sich Surrealismus und Fantasie

vermischen. Jetzt war ich an der Reihe, es mit Grün zu versuchen."



Emmanuel Pouey, Chief Marketing Officer von Mahou San Miguel, sagte : "Die

Kunstinstallation von Spencer Tunick ist eine Feier der andalusischen Identität

und der Sin Prisa-Philosophie, die Cervezas Alhambra seit einhundert Jahren

leitet, indem sie sich die nötige Zeit nimmt, um Werke zu schaffen, die wie

Retrato Alhambra 1925 in unserer Erinnerung weiterleben werden."



Das endgültige Bild der Installation wird in naher Zukunft als Hommage von

Cervezas Alhambra an Andalusien im Jahr seines hundertjährigen Bestehens

enthüllt werden, womit das Unternehmen sein fortwährendes Engagement für die

Unterstützung von Künstlern, Kultur und seine tiefe Verbundenheit mit der Region

unterstreicht.



