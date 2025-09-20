    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSan Miguel AktievorwärtsNachrichten zu San Miguel
    Spencers Tunick-Kunstinstallation "Retrato Alhambra 1925" unterstreicht das 100-jährige Jubiläum der andalusischen Wurzeln von Cervezas Alhambra

    Granada, Spanien (ots/PRNewswire) -

    - An der Kunstaktion in einem Olivenhain in Granada nahmen fast 800 von nackten,
    grün angemalten Freiwilligen teil, die aus verschiedenen Teilen Spaniens und
    Europas angereist waren
    - Die künstlerische Initiative ist eine Hommage an die Kunst, die Kultur und die
    andalusische Region und wird von Cervezas Alhambra, einer vor einem
    Jahrhundert in Granada gegründeten Brauerei, unterstützt.

    Zur Feier seines 100-jährigen Bestehens hat Cervezas Alhambra den renommierten
    amerikanischen Künstler Spencer Tunick eingeladen, eine großformatige
    Kunstinstallation in Granada zu schaffen. Unter dem Titel Retrato Alhambra 1925
    versammelten sich fast 800 von nackten Freiwilligen, die mit grüner Farbe
    bedeckt waren. Sie bildeten ein lebendiges Bild, das als Hommage an Andalusien,
    die natürliche Umgebung und die charakteristische Ästhetik von Cervezas Alhambra
    gedacht war, die durch die charakteristische "nackte" Flasche ohne Etikett
    symbolisiert wird.

    Die Kunstinstallation - die erste von Spencer Tunick in Andalusien - begann mit
    dem Morgenlicht, das eine Schlüsselrolle in der Komposition spielte. Großzügige
    und abenteuerlustige Teilnehmer aus ganz Spanien und Europa ließen sich auf die
    Naturlandschaft ein und schufen ein Bild von beeindruckender visueller und
    symbolischer Wirkung.

    Der Künstler, der international für seine Fotokompositionen bekannt ist, die
    nackte Menschen im öffentlichen Raum zeigen, betonte am Ende der Veranstaltung
    "Ich wollte schon immer grüne Körperfarbe in meinen Arbeiten verwenden, ich
    hatte diese Idee schon seit 15 Jahren, um die Körper irgendwie visuell näher an
    die Natur heranzubringen und gleichzeitig ein erhöhtes Element des Surrealismus
    hinzuzufügen. Grün wurde in der Vergangenheit von Künstlern verwendet, um
    utopische Landschaften zu schaffen, in denen sich Surrealismus und Fantasie
    vermischen. Jetzt war ich an der Reihe, es mit Grün zu versuchen."

    Emmanuel Pouey, Chief Marketing Officer von Mahou San Miguel, sagte : "Die
    Kunstinstallation von Spencer Tunick ist eine Feier der andalusischen Identität
    und der Sin Prisa-Philosophie, die Cervezas Alhambra seit einhundert Jahren
    leitet, indem sie sich die nötige Zeit nimmt, um Werke zu schaffen, die wie
    Retrato Alhambra 1925 in unserer Erinnerung weiterleben werden."

    Das endgültige Bild der Installation wird in naher Zukunft als Hommage von
    Cervezas Alhambra an Andalusien im Jahr seines hundertjährigen Bestehens
    enthüllt werden, womit das Unternehmen sein fortwährendes Engagement für die
    Unterstützung von Künstlern, Kultur und seine tiefe Verbundenheit mit der Region
    unterstreicht.

    Über Spencer Tunick
