Huawei stellt den dreistufigen „ACT"-Pfad und neun wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz vor

SHANGHAI, 21. September 2025 /PRNewswire/ -- Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei, präsentierte heute auf der HUAWEI CONNECT 2025 die neuesten Erkenntnisse und Praktiken von Huawei für industrielle Intelligenz, einschließlich des dreistufigen „ACT"-Pfads des Unternehmens für intelligente Transformation. Während Chens Keynote mit dem Titel „Breaking New Ground to Industrial Intelligence" stellte Huawei außerdem neun wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz vor, die das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt hat.

Fünf wichtige Erkenntnisse über die Antriebsfaktoren für industrielle Intelligenz

KI-Technologie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Chen merkte an, dass dies drei wichtige Fragen für Unternehmen aufgeworfen hat:

Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Investitionen einen echten Geschäftswert schaffen?

Wie können Unternehmen ihre eigenen Daten nutzen, um ihre Wettbewerbsvorteile zu verteidigen?

Wie können Unternehmen bewerkstelligen, dass KI-Anwendungsfälle nicht nur in Pilotprojekten, sondern in großem Maßstab eingesetzt werden?

Chen erläuterte anhand von drei Erfolgsgeschichten, wie Huawei mit diesen Fragen umgeht.

Erstens entwickelte Huawei eine dynamische Master-Sub-Agent-Architektur für den Bankensektor, die systematische Engineering-Fähigkeiten in die Arbeitsabläufe des Bankensektors einbezieht. Huawei unterstützte seinen Kunden bei der Beschleunigung von KI-Anwendungen mithilfe dieser Architektur in einer Reihe von Szenarien wie Interaktionen, Transaktionen und Risikokontrolle. Dadurch konnte der Kunde seinen Umsatz und seine Effizienz steigern und gleichzeitig ein effektiveres Risikomanagement betreiben.

Zweitens nutzte China Southern Power Grid die Ascend-Computing-Plattform von Huawei und das KI-Framework MindSpore, um ein großes Modell zu entwickeln, das sogenannte „MegaWatt". Dieses Modell läuft auf einem Ascend MoE Expert Parallelism-Cluster und kombiniert Computer Vision und natürliche Sprachverarbeitung. Es hat dem Kunden geholfen, die Effizienz der Fehler- und Risikoerkennung bei intelligenten Stromleitungsinspektionen um das Fünffache zu steigern und die Bilderkennungsgenauigkeit auf über 90 % zu erhöhen.