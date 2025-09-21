    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Huawei stellt den dreistufigen "ACT"-Pfad und neun wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz vor

    Shanghai (ots/PRNewswire) - - Neue Wege zur industriellen Intelligenz
    beschreiten

    Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei,
    präsentierte heute auf der HUAWEI CONNECT 2025 die neuesten Erkenntnisse und
    Praktiken von Huawei für industrielle Intelligenz, einschließlich des
    dreistufigen "ACT"-Pfads des Unternehmens für intelligente Transformation.
    Während Chens Keynote mit dem Titel "Breaking New Ground to Industrial
    Intelligence" stellte Huawei außerdem neun wichtige Lösungen für industrielle
    Intelligenz vor, die das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt
    hat.

    Fünf wichtige Erkenntnisse über die Antriebsfaktoren für industrielle
    Intelligenz

    KI-Technologie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Chen merkte an,
    dass dies drei wichtige Fragen für Unternehmen aufgeworfen hat:

    - Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Investitionen einen echten
    Geschäftswert schaffen?
    - Wie können Unternehmen ihre eigenen Daten nutzen, um ihre Wettbewerbsvorteile
    zu verteidigen?
    - Wie können Unternehmen bewerkstelligen, dass KI-Anwendungsfälle nicht nur in
    Pilotprojekten, sondern in großem Maßstab eingesetzt werden?

    Chen erläuterte anhand von drei Erfolgsgeschichten, wie Huawei mit diesen Fragen
    umgeht.

    Erstens entwickelte Huawei eine dynamische Master-Sub-Agent-Architektur für den
    Bankensektor, die systematische Engineering-Fähigkeiten in die Arbeitsabläufe
    des Bankensektors einbezieht. Huawei unterstützte seinen Kunden bei der
    Beschleunigung von KI-Anwendungen mithilfe dieser Architektur in einer Reihe von
    Szenarien wie Interaktionen, Transaktionen und Risikokontrolle. Dadurch konnte
    der Kunde seinen Umsatz und seine Effizienz steigern und gleichzeitig ein
    effektiveres Risikomanagement betreiben.

    Zweitens nutzte China Southern Power Grid die Ascend-Computing-Plattform von
    Huawei und das KI-Framework MindSpore, um ein großes Modell zu entwickeln, das
    sogenannte "MegaWatt". Dieses Modell läuft auf einem Ascend MoE Expert
    Parallelism-Cluster und kombiniert Computer Vision und natürliche
    Sprachverarbeitung. Es hat dem Kunden geholfen, die Effizienz der Fehler- und
    Risikoerkennung bei intelligenten Stromleitungsinspektionen um das Fünffache zu
    steigern und die Bilderkennungsgenauigkeit auf über 90 % zu erhöhen.

    Drittens nutzte Runda Medical die Ascend-Inferenzserver von Huawei, um eine
    KI-Lösung für Krankenakten zu entwickeln, die sowohl die Qualität als auch die
    Effizienz der Krankenaktenführung verbessert. Seit der Einführung der Lösung im
    West China Hospital hat sich die Zeit für die Erstellung von Krankenakten auf
    etwa eine Sekunde verkürzt, was die Effizienz der Konsultationen im Krankenhaus
