Huawei stellt den dreistufigen "ACT"-Pfad und neun wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - - Neue Wege zur industriellen Intelligenz

beschreiten



Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei,

präsentierte heute auf der HUAWEI CONNECT 2025 die neuesten Erkenntnisse und

Praktiken von Huawei für industrielle Intelligenz, einschließlich des

dreistufigen "ACT"-Pfads des Unternehmens für intelligente Transformation.

Während Chens Keynote mit dem Titel "Breaking New Ground to Industrial

Intelligence" stellte Huawei außerdem neun wichtige Lösungen für industrielle

Intelligenz vor, die das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt

hat.



Fünf wichtige Erkenntnisse über die Antriebsfaktoren für industrielle

Intelligenz





KI-Technologie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Chen merkte an,dass dies drei wichtige Fragen für Unternehmen aufgeworfen hat:- Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Investitionen einen echtenGeschäftswert schaffen?- Wie können Unternehmen ihre eigenen Daten nutzen, um ihre Wettbewerbsvorteilezu verteidigen?- Wie können Unternehmen bewerkstelligen, dass KI-Anwendungsfälle nicht nur inPilotprojekten, sondern in großem Maßstab eingesetzt werden?Chen erläuterte anhand von drei Erfolgsgeschichten, wie Huawei mit diesen Fragenumgeht.Erstens entwickelte Huawei eine dynamische Master-Sub-Agent-Architektur für denBankensektor, die systematische Engineering-Fähigkeiten in die Arbeitsabläufedes Bankensektors einbezieht. Huawei unterstützte seinen Kunden bei derBeschleunigung von KI-Anwendungen mithilfe dieser Architektur in einer Reihe vonSzenarien wie Interaktionen, Transaktionen und Risikokontrolle. Dadurch konnteder Kunde seinen Umsatz und seine Effizienz steigern und gleichzeitig eineffektiveres Risikomanagement betreiben.Zweitens nutzte China Southern Power Grid die Ascend-Computing-Plattform vonHuawei und das KI-Framework MindSpore, um ein großes Modell zu entwickeln, dassogenannte "MegaWatt". Dieses Modell läuft auf einem Ascend MoE ExpertParallelism-Cluster und kombiniert Computer Vision und natürlicheSprachverarbeitung. Es hat dem Kunden geholfen, die Effizienz der Fehler- undRisikoerkennung bei intelligenten Stromleitungsinspektionen um das Fünffache zusteigern und die Bilderkennungsgenauigkeit auf über 90 % zu erhöhen.Drittens nutzte Runda Medical die Ascend-Inferenzserver von Huawei, um eineKI-Lösung für Krankenakten zu entwickeln, die sowohl die Qualität als auch dieEffizienz der Krankenaktenführung verbessert. Seit der Einführung der Lösung imWest China Hospital hat sich die Zeit für die Erstellung von Krankenakten aufetwa eine Sekunde verkürzt, was die Effizienz der Konsultationen im Krankenhaus