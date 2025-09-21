Huawei stellt den dreistufigen "ACT"-Pfad und neun wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz vor
Shanghai (ots/PRNewswire) - - Neue Wege zur industriellen Intelligenz
beschreiten
Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei,
präsentierte heute auf der HUAWEI CONNECT 2025 die neuesten Erkenntnisse und
Praktiken von Huawei für industrielle Intelligenz, einschließlich des
dreistufigen "ACT"-Pfads des Unternehmens für intelligente Transformation.
Während Chens Keynote mit dem Titel "Breaking New Ground to Industrial
Intelligence" stellte Huawei außerdem neun wichtige Lösungen für industrielle
Intelligenz vor, die das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt
hat.
Fünf wichtige Erkenntnisse über die Antriebsfaktoren für industrielle
Intelligenz
beschreiten
Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei,
präsentierte heute auf der HUAWEI CONNECT 2025 die neuesten Erkenntnisse und
Praktiken von Huawei für industrielle Intelligenz, einschließlich des
dreistufigen "ACT"-Pfads des Unternehmens für intelligente Transformation.
Während Chens Keynote mit dem Titel "Breaking New Ground to Industrial
Intelligence" stellte Huawei außerdem neun wichtige Lösungen für industrielle
Intelligenz vor, die das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt
hat.
Fünf wichtige Erkenntnisse über die Antriebsfaktoren für industrielle
Intelligenz
KI-Technologie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Chen merkte an,
dass dies drei wichtige Fragen für Unternehmen aufgeworfen hat:
- Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Investitionen einen echten
Geschäftswert schaffen?
- Wie können Unternehmen ihre eigenen Daten nutzen, um ihre Wettbewerbsvorteile
zu verteidigen?
- Wie können Unternehmen bewerkstelligen, dass KI-Anwendungsfälle nicht nur in
Pilotprojekten, sondern in großem Maßstab eingesetzt werden?
Chen erläuterte anhand von drei Erfolgsgeschichten, wie Huawei mit diesen Fragen
umgeht.
Erstens entwickelte Huawei eine dynamische Master-Sub-Agent-Architektur für den
Bankensektor, die systematische Engineering-Fähigkeiten in die Arbeitsabläufe
des Bankensektors einbezieht. Huawei unterstützte seinen Kunden bei der
Beschleunigung von KI-Anwendungen mithilfe dieser Architektur in einer Reihe von
Szenarien wie Interaktionen, Transaktionen und Risikokontrolle. Dadurch konnte
der Kunde seinen Umsatz und seine Effizienz steigern und gleichzeitig ein
effektiveres Risikomanagement betreiben.
Zweitens nutzte China Southern Power Grid die Ascend-Computing-Plattform von
Huawei und das KI-Framework MindSpore, um ein großes Modell zu entwickeln, das
sogenannte "MegaWatt". Dieses Modell läuft auf einem Ascend MoE Expert
Parallelism-Cluster und kombiniert Computer Vision und natürliche
Sprachverarbeitung. Es hat dem Kunden geholfen, die Effizienz der Fehler- und
Risikoerkennung bei intelligenten Stromleitungsinspektionen um das Fünffache zu
steigern und die Bilderkennungsgenauigkeit auf über 90 % zu erhöhen.
Drittens nutzte Runda Medical die Ascend-Inferenzserver von Huawei, um eine
KI-Lösung für Krankenakten zu entwickeln, die sowohl die Qualität als auch die
Effizienz der Krankenaktenführung verbessert. Seit der Einführung der Lösung im
West China Hospital hat sich die Zeit für die Erstellung von Krankenakten auf
etwa eine Sekunde verkürzt, was die Effizienz der Konsultationen im Krankenhaus
dass dies drei wichtige Fragen für Unternehmen aufgeworfen hat:
- Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Investitionen einen echten
Geschäftswert schaffen?
- Wie können Unternehmen ihre eigenen Daten nutzen, um ihre Wettbewerbsvorteile
zu verteidigen?
- Wie können Unternehmen bewerkstelligen, dass KI-Anwendungsfälle nicht nur in
Pilotprojekten, sondern in großem Maßstab eingesetzt werden?
Chen erläuterte anhand von drei Erfolgsgeschichten, wie Huawei mit diesen Fragen
umgeht.
Erstens entwickelte Huawei eine dynamische Master-Sub-Agent-Architektur für den
Bankensektor, die systematische Engineering-Fähigkeiten in die Arbeitsabläufe
des Bankensektors einbezieht. Huawei unterstützte seinen Kunden bei der
Beschleunigung von KI-Anwendungen mithilfe dieser Architektur in einer Reihe von
Szenarien wie Interaktionen, Transaktionen und Risikokontrolle. Dadurch konnte
der Kunde seinen Umsatz und seine Effizienz steigern und gleichzeitig ein
effektiveres Risikomanagement betreiben.
Zweitens nutzte China Southern Power Grid die Ascend-Computing-Plattform von
Huawei und das KI-Framework MindSpore, um ein großes Modell zu entwickeln, das
sogenannte "MegaWatt". Dieses Modell läuft auf einem Ascend MoE Expert
Parallelism-Cluster und kombiniert Computer Vision und natürliche
Sprachverarbeitung. Es hat dem Kunden geholfen, die Effizienz der Fehler- und
Risikoerkennung bei intelligenten Stromleitungsinspektionen um das Fünffache zu
steigern und die Bilderkennungsgenauigkeit auf über 90 % zu erhöhen.
Drittens nutzte Runda Medical die Ascend-Inferenzserver von Huawei, um eine
KI-Lösung für Krankenakten zu entwickeln, die sowohl die Qualität als auch die
Effizienz der Krankenaktenführung verbessert. Seit der Einführung der Lösung im
West China Hospital hat sich die Zeit für die Erstellung von Krankenakten auf
etwa eine Sekunde verkürzt, was die Effizienz der Konsultationen im Krankenhaus
Autor folgen