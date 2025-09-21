Tesla: Analysten heben Kursziel an – Steht das Unternehmen vor dem Durchbruch?

Im September stellte Tesla ehrgeizige Meilensteine für die nächsten zehn Jahre vor, die an Elon Musks Vergütungspaket gebunden sind. Das Unternehmen plant, seine Marktbewertung auf über 8 Billionen US-Dollar zu steigern und ein bereinigtes EBITDA von 400 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Baird ist optimistisch, dass Tesla diese Ziele durch die Einführung neuer Produkte und die Erhöhung der Produktionskapazität erreichen kann. Die Einschätzung von Baird ist Teil eines größeren Trends, da 23 Analysten eine Kauf- oder „Strong Buy“-Empfehlung für Tesla aussprechen, während fast die Hälfte der Analysten eine Halteempfehlung gibt.

Tesla steht vor vielversprechenden Jahren, wenn das Unternehmen seine ambitionierten Ziele erreicht, so die Analysten von Baird. In einem aktuellen Kundenbrief hat die Firma die Einstufung von Tesla von „Neutral“ auf „Outperform“ angehoben und das Kursziel von 320 auf 548 US-Dollar erhöht, was ein Potenzial von etwa 31 Prozent bedeutet. Analyst Ben Kallo betont, dass der Fokus zunehmend auf die Zukunft von Tesla gerichtet ist und die kommenden Jahre zahlreiche Katalysatoren bieten könnten.

Goldman Sachs hat ebenfalls das Kursziel für Tesla angehoben, von 300 auf 395 US-Dollar, bleibt jedoch vorsichtig. Analyst Mark Delaney warnt vor möglichen Rückschlägen, obwohl er langfristige Wachstumschancen in den Bereichen autonome Fahrzeuge und Robotik sieht. Delaney rechnet mit einem Gewinn je Aktie von 7 bis 9 US-Dollar bis 2030, im optimistischen Szenario könnten es sogar bis zu 20 US-Dollar werden. Diese Prognosen stehen jedoch im Kontext eines intensiven Wettbewerbs, insbesondere im chinesischen Markt für Fahrassistenzsysteme, der die Margen belasten könnte.

Nach einem Rückgang der Auslieferungen um 14 Prozent im zweiten Quartal erwartet Goldman Sachs für die zweite Jahreshälfte eine Erholung, bedingt durch die Einführung des neuen Model Y L und verbesserte Konsumentendaten. Trotz der positiven Aussichten bleibt die Analystenmeinung zu Tesla gespalten: Während einige optimistisch sind, empfehlen viele Analysten, die Aktie zu halten. In den letzten sechs Monaten hat sich der Kurs von Tesla nahezu verdoppelt und übertrifft damit die Performance des S&P 500 deutlich.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 426,1USD auf Nasdaq (20. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.