Renk Group AG: Rekordaufträge und Aktienkurs-Vervierfachung im Rüstungssektor!

Analysten von Jefferies und Berenberg haben ihre Einschätzungen zur Renk-Aktie aktualisiert und die Kaufempfehlungen bekräftigt. Die Kursziele liegen bei 80 und 84 Euro. Renk gilt in seinen Nischenmärkten als technologischer Vorreiter, was das Unternehmen vor Konkurrenzdruck schützt und ihm ermöglicht, höhere Margen zu erzielen. Diese starke Marktposition, kombiniert mit einer positiven Entwicklung im Rüstungssektor, stärkt das Vertrauen der Analysten in die Aktie.

Die Renk Group AG, ein Augsburger Rüstungsunternehmen, erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung, der sich in einem rekordhohen Auftragseingang und einem Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro niederschlägt. Diese Aufträge garantieren dem Unternehmen eine volle Auslastung über mehrere Jahre hinweg. Renk hat sich als wichtiger Zulieferer für Getriebe und Antriebsstränge für militärische Fahrzeuge, Panzer sowie Schiffe und U-Boote etabliert. Die steigenden Verteidigungsbudgets weltweit fungieren als starker Wachstumstreiber für das Unternehmen, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelt: Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs nahezu vervierfacht.

Seit dem Börsengang im Februar 2024 hat sich Renk zu einem der erfolgreichsten Unternehmen im deutschen Mittelstand entwickelt. Der Aufstieg ist auf strategische Entscheidungen und marktbedingte Faktoren zurückzuführen. Besonders das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) profitiert von der gestiegenen Nachfrage nach militärischer Mobilität und Aftermarket-Dienstleistungen. Zudem expandiert Renk kontinuierlich in internationale Märkte. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme von Cincinnati Gearing Systems Inc., einem führenden Anbieter von Präzisionsgetrieben für zivile und militärische Anwendungen.

Die Analysten sind optimistisch, dass Renk von der aktuellen Zeitenwende und den damit verbundenen Veränderungen im Verteidigungssektor weiter profitieren wird. Die Kombination aus einem soliden Auftragsbestand, einer starken Marktposition und der kontinuierlichen Expansion in neue Märkte lässt auf weiteres Wachstum hoffen. Die Renk Group AG zeigt sich somit als ein vielversprechender Akteur im Rüstungssektor, der sowohl durch technologische Innovationen als auch durch strategische Partnerschaften und Übernahmen seine Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern kann.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 69,63EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.