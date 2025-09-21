Alphabet Inc.: Gerichtsurteil bringt Aktienkurs und KI-Potenzial in Schwung!

Champion betont, dass Google möglicherweise einige Daten mit Wettbewerbern teilen muss und exklusive Vereinbarungen eingeschränkt werden, jedoch sieht er die positive Entwicklung als richtig reflektiert im Markt. Alphabet entgeht damit einer potenziellen Zerschlagung oder tiefgreifenden Änderungen in seinen Geschäftsmodellen. Die Mehrheit der Analysten teilt Champions optimistische Einschätzung: Von 64 befragten Experten empfehlen 52 den Kauf der Aktie, während nur 12 für "Halten" plädieren.

Alphabet Inc. hat nach einem bedeutenden Gerichtsurteil, das dem Unternehmen im US-Kartellrechtsverfahren zugutekommt, neues Momentum gewonnen. Analysten, darunter Thomas Champion von Piper Sandler, sehen in diesem Urteil eine Chance für eine Neubewertung der Aktie. Champion hat sein Kursziel für die Alphabet-Aktien von 220 auf 285 US-Dollar angehoben, was ein Aufwärtspotenzial von über 14 Prozent bedeutet. Der jüngste Gerichtsbeschluss erlaubt es Google, seinen Chrome-Browser zu behalten, was die Unsicherheit um den Konzern verringert und den Aktienkurs in den letzten vier Wochen um mehr als 17 Prozent steigen ließ.

Ein weiterer Wachstumstreiber für Alphabet könnte die Künstliche Intelligenz (KI) sein. Laut Champion hat Google eine über 75-prozentige Chance, bis Ende 2025 mit seinem KI-Modell "Gemini" führend im Bereich der Large Language Models (LLM) zu sein. Dies könnte die Bewertung des Unternehmens weiter steigern, insbesondere im Hinblick auf die hohen Bewertungen, die bei Finanzierungsrunden für Unternehmen wie OpenAI erzielt wurden.

In einem anderen Kontext haben sich die EU-Umweltminister auf eine Absichtserklärung für einen Klimaplan bis 2035 geeinigt, um eine einheitliche Position vor der nächsten Weltklimakonferenz zu präsentieren. Diese Erklärung legt jedoch keine konkreten Zielmarken zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen fest, sondern definiert lediglich einen Zielkorridor von 66,25 bis 72,5 Prozent im Vergleich zu 1990. Kritiker, darunter der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss, bemängeln die mangelnde Handlungsfähigkeit der EU und fordern eine stärkere Führungsrolle im Klimaschutz, insbesondere nach dem Rückzug der USA aus dem Pariser Abkommen.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl im Technologiebereich als auch im Klimaschutz dringender Handlungsbedarf besteht, um zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

