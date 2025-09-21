Amazon investiert 14 Milliarden Euro: Neue Logistikzentren in Deutschland!

Rocco Bräuniger, der Deutschlandchef von Amazon, kündigte an, dass die Investitionen auch in den kommenden Jahren "sehr, sehr stark" ausfallen werden, ohne jedoch konkrete Zahlen für 2025 und 2026 zu nennen. Neue Logistikzentren sind auch in Bietigheim (Baden-Württemberg), Könnern (Sachsen-Anhalt) und Rohr (Bayern) geplant, um die steigende Nachfrage nach Amazon-Produkten zu bedienen. Besonders das Angebot der "Same Day Delivery", bei dem Kunden ihre Bestellungen am selben Tag erhalten, soll weiter ausgebaut werden.

Amazon setzt seinen Expansionskurs in Deutschland mit einem massiven Investitionsschub fort. Im Jahr 2024 plant der Online-Gigant, rund 14 Milliarden Euro in den deutschen Markt zu investieren, was einem Anstieg von etwa zwei Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Investitionen fließen in den Bau neuer Logistikzentren in Horn-Bad Meinberg (NRW), Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern) und Erfurt (Thüringen). Seit 2010 hat Amazon insgesamt fast 90 Milliarden Euro in Deutschland investiert, was die Bedeutung des Standorts unterstreicht.

Mit rund 40.000 Mitarbeitern in Deutschland, 4.000 mehr als im Vorjahr, verstärkt Amazon seine Präsenz. Diese Mitarbeiter sind in verschiedenen Bereichen wie Logistik, Sortierung und Entwicklung tätig. Zudem arbeiten Subunternehmer als Zusteller für das Unternehmen. Im Bereich Forschung und Entwicklung wird am Aachener Standort an der Verbesserung des Sprachassistenten Alexa gearbeitet, der nun auch regionale Dialekte wie Sächsisch und Bayerisch verstehen soll.

Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) plant, bis 2026 insgesamt 8,8 Milliarden Euro in den Ausbau ihrer Infrastruktur in der Region Frankfurt zu investieren. In den letzten zehn Jahren hat Amazon insgesamt 9,6 Milliarden Euro in Rechenkapazitäten in Deutschland investiert, was die wachsende Bedeutung des Landes für den Konzern verdeutlicht.

Amazon bleibt mit einem Marktanteil von etwa 60 Prozent der führende Anbieter im deutschen Online-Handel, was zu einer kritischen Betrachtung durch die Wettbewerbshüter führt. Das Bundeskartellamt hat bereits mehrere Verfahren gegen das Unternehmen eingeleitet, da es eine "überragende" Bedeutung für den Wettbewerb misst.

Zusätzlich wird Künstliche Intelligenz (KI) für Amazon immer wichtiger. Ein neuer KI-Assistent für Unternehmen, die über den Amazon-Marktplatz verkaufen, soll in den kommenden Monaten in Deutschland eingeführt werden. Dieser Assistent wird die Effizienz der Händler steigern, indem er Aufgaben wie Nachbestellungen und Werbemaßnahmen automatisiert.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 231,5USD auf Nasdaq (20. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.