Stellantis: Analysten optimistisch – Aktie auf 'Kaufen' hochgestuft!

Im ersten Halbjahr 2025 konnte Stellantis nur ein nahezu ausgeglichenes operatives Ergebnis erzielen, belastet durch außerordentliche Posten wie Wertberichtigungen. Der freie Cashflow lag mit minus 3,0 Milliarden Euro ebenfalls im negativen Bereich. Dennoch erwarten die Analysten für das zweite Halbjahr eine kontinuierliche Verbesserung, unterstützt durch neue Modelle und steigende Verkaufszahlen, die auch die operative Marge verbessern sollten.

Im Jahr 2025 hat Stellantis, der Massenhersteller, mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, doch die Analysten der Privatbank Berenberg zeigen sich optimistisch und haben die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 9 Euro auf 9,50 Euro angehoben, was am Markt für Erleichterung sorgte und die Aktienkurse um über 4 Prozent steigen ließ. Trotz dieser positiven Entwicklung steht die Aktie seit Jahresbeginn jedoch immer noch mit einem Minus von 30 Prozent da.

Die Stärken von Stellantis bleiben unverändert: Das Unternehmen verfügt über eine starke Produktionsbasis, Kostenvorteile und ein flexibles, modulares Plattformkonzept, das eine hohe Fertigungskapazität ermöglicht. Diese Faktoren machen die Aktie aus Bewertungsgründen wieder attraktiv. Für 2026 wird Stellantis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,3 bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,8 als leicht unterbewertet gilt.

In Nordamerika hat Stellantis seine problematische Lagerbestandslage weitgehend bereinigt. Die Lagerbestände sind nun "sehr gesund und von guter Qualität". Neue Modelle wie der Jeep Cherokee und der RAM 1500 mit V8-Motor sollen die Verkaufszahlen in den kommenden Monaten ankurbeln. Zudem plant Stellantis, in frühere Marktsegmente zurückzukehren, die in den letzten Jahren aufgrund einer strategischen Neuausrichtung aufgegeben wurden.

In Europa bleibt die Wettbewerbssituation jedoch herausfordernd. Im Sommer konnte Stellantis bei den Zulassungszahlen nicht überzeugen, obwohl sich die Verfügbarkeit neuer Modelle auf der STLA-Smart-Plattform verbessert. Eine pragmatischere Haltung der EU-Kommission bezüglich der Emissionsvorschriften könnte den Druck auf das Unternehmen verringern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stellantis trotz eines schwierigen Jahres 2025 auf einem Erholungskurs ist, unterstützt durch eine verbesserte Lagerbestandslage und eine vielversprechende Produktpipeline. Die Analysten von Berenberg sehen das Unternehmen auf einem positiven Weg, auch wenn kurzfristige Herausforderungen bestehen bleiben.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 8,424EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.