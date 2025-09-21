Studie enthüllt: USA stark von EU-Importen abhängig – was bedeutet das?
Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat eine aktuelle Studie zur Importabhängigkeit der USA von der EU veröffentlicht, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Die IW-Expertin Samina Sultan betont, dass die USA in vielen Schlüsselbereichen kaum Alternativen zur EU haben und dass viele Produkte nicht kurzfristig ersetzt werden können. Besonders in den Sektoren Chemie und Maschinenbau sind die USA stark auf europäische Importe angewiesen. Jürgen Matthes, ein weiterer IW-Experte, hebt hervor, dass die EU im Wettbewerb mit China zunehmend an Bedeutung gewinnt, insbesondere im Kontext des US-amerikanischen De-Risking-Ansatzes gegenüber China.
Die Studie zeigt, dass die USA im Jahr 2024 in über 3.100 Warengruppen mindestens die Hälfte ihrer Importe aus der EU beziehen werden, was einem Gesamtwert von etwa 290 Milliarden US-Dollar entspricht. Besonders auffällig ist, dass fast 46 Prozent dieser Importe auf Produkte entfallen, bei denen die EU schwer zu ersetzen ist. Im Bereich der chemischen Erzeugnisse importieren die USA Waren im Wert von über 47 Milliarden US-Dollar aus der EU, darunter spezielle Hormone und Insulinpräparate, bei denen die Abhängigkeit von der EU nahezu 90 Prozent beträgt. Auch im Maschinenbau und bei elektrotechnischen Waren ist die Abhängigkeit hoch, mit einem Importwert von fast 16 Milliarden US-Dollar.
Die IW-Expertin Samina Sultan schlussfolgert, dass Europa den Drohungen aus Washington mit mehr Selbstbewusstsein begegnen sollte, da die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den USA und der EU für beide Seiten von großer Bedeutung ist.
Parallel dazu zeigt sich der Euro im US-Handel unter Druck. Am Freitag fiel der Kurs auf 1,1749 Dollar, nachdem er zuvor knapp 1,18 Dollar erreicht hatte. Diese Entwicklung setzt sich nach der Zinssenkung der US-Notenbank fort, die den Euro kurzfristig auf 1,1919 Dollar steigen ließ. Analysten führen den Rückgang des Euro auf die Zinserwartungen in den USA zurück, während der US-Dollar trotz der Zinssenkung an Wert gewinnt. In Deutschland beschleunigte sich der Rückgang der Erzeugerpreise im August um 2,2 Prozent, was die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in der Eurozone dämpft.
Insgesamt verdeutlicht die IW-Studie die wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit der USA von der EU und die Herausforderungen, die sich aus den aktuellen geldpolitischen Entwicklungen ergeben.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,175USD auf Forex (20. September 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.
