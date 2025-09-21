FedEx übertrifft Erwartungen: Aktienkurs steigt nach starkem Quartal!

FedEx hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkte, der nach Börsenschluss um mehr als fünf Prozent anstieg. Der Paketdienstleister meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,83 US-Dollar, während Analysten lediglich mit 3,59 US-Dollar gerechnet hatten. Auch der Umsatz übertraf die Prognosen und belief sich auf 22,24 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu den erwarteten 21,66 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 820 Millionen US-Dollar, nach 790 Millionen im Vorjahr, und bereinigt um Sondereffekte betrug der Gewinn 910 Millionen US-Dollar.

Ein wesentlicher Faktor für das positive Ergebnis war der Anstieg des täglichen Paketvolumens in den USA um 6 Prozent. Während das Geschäft mit Express- und Inlandssendungen zulegte, hatte FedEx Freight mit sinkenden Erlösen und steigenden Personalkosten zu kämpfen. CEO Raj Subramaniam hob hervor, dass das Unternehmen trotz bestehender Handelsunsicherheiten seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt habe. Allerdings belasteten externe Faktoren das Ergebnis mit rund 150 Millionen US-Dollar, insbesondere die Abschaffung der De-minimis-Regelung, die zuvor zollfreie Einfuhren bis 800 US-Dollar ermöglichte. Um die gestiegenen Kosten abzufedern, erhöhte FedEx die Versandpreise leicht.

Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert FedEx ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent, was deutlich über den Erwartungen der Analysten von 1,2 Prozent liegt. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 17,20 und 19 US-Dollar liegen. Zudem treibt das Unternehmen die geplante Abspaltung von FedEx Freight voran, die bis Juni 2026 abgeschlossen sein soll. Mit täglich 17 Millionen beförderten Sendungen bleibt FedEx ein zentraler Akteur im globalen Handel und zeigt, dass es sich auch in einem volatilen Umfeld behaupten kann.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FedEx nach den Zahlen von 285 auf 284 US-Dollar gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck bezeichnete den soliden Quartalsbericht und den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 als positive Überraschung für ein Unternehmen, das zuletzt mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen hatte.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 231,8USD auf NYSE (20. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.