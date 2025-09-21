    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evonik vor Umbruch: Finanzchefin Maike Schuh verlässt überraschend das Unternehmen!

    Evonik vor Umbruch: Finanzchefin Maike Schuh verlässt überraschend das Unternehmen!
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Der Chemiekonzern Evonik steht vor einer personellen Veränderung in der Unternehmensführung, da die Finanzchefin Maike Schuh das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Nach rund zehn Jahren im Unternehmen wird Schuh, die seit April 2023 im Vorstand tätig war, ihre Position aufgeben. Der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Tönjes bedauert ihr Ausscheiden und hebt ihre Verdienste für Evonik hervor. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Vorstandschef Christian Kullmann die Leitung des Finanzressorts übernehmen, während der Generalbevollmächtigte Claus Rettig die operativen Aufgaben von Schuh übernehmen wird.

    Die Ankündigung von Schuhs Rücktritt kommt überraschend und hat bereits Auswirkungen auf die Aktienbewertung des Unternehmens. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" belassen und ein Kursziel von 16,40 Euro festgelegt. Analyst Chris Counihan äußert Bedenken, dass die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwerer erreichbar sein könnten, was sich negativ auf die Aktienkurse auswirken dürfte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Evonik Industries AG!
    Long
    14,57€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    16,63€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den sozialen Medien und auf Finanzplattformen gibt es bereits Diskussionen über die Auswirkungen von Schuhs Rücktritt auf die Unternehmensstrategie und die Aktienperformance. Einige Investoren zeigen sich besorgt über die Stabilität des Unternehmens und raten dazu, Aktien zu verkaufen, während andere die Gelegenheit nutzen möchten, um in die Aktie einzusteigen, da sie derzeit günstiger zu haben ist.

    Die Situation wirft Fragen zur zukünftigen Ausrichtung von Evonik auf, insbesondere in Bezug auf die Unternehmensführung und die strategischen Ziele. Die Tatsache, dass drei Frauen im Vorstand von Evonik sitzen, wird von einigen Kommentatoren kritisch betrachtet, was auf eine breitere Diskussion über Diversität und Geschlechterverteilung in Führungspositionen hinweist.

    Insgesamt ist die Abkehr von Maike Schuh ein bedeutendes Ereignis für Evonik, das sowohl interne als auch externe Reaktionen hervorruft. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, wie das Unternehmen auf diese Veränderung reagiert und welche Schritte unternommen werden, um die Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung zu gewährleisten.



    Evonik Industries

    +0,71 %
    -2,43 %
    -6,69 %
    -15,24 %
    -23,94 %
    -14,10 %
    -32,48 %
    -48,76 %
    -52,80 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 15,64EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Evonik vor Umbruch: Finanzchefin Maike Schuh verlässt überraschend das Unternehmen! Der Chemiekonzern Evonik steht vor einer personellen Veränderung in der Unternehmensführung, da die Finanzchefin Maike Schuh das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Nach rund zehn Jahren im Unternehmen wird Schuh, die seit April 2023 im …