Evonik vor Umbruch: Finanzchefin Maike Schuh verlässt überraschend das Unternehmen!

Die Ankündigung von Schuhs Rücktritt kommt überraschend und hat bereits Auswirkungen auf die Aktienbewertung des Unternehmens. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" belassen und ein Kursziel von 16,40 Euro festgelegt. Analyst Chris Counihan äußert Bedenken, dass die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwerer erreichbar sein könnten, was sich negativ auf die Aktienkurse auswirken dürfte.

Der Chemiekonzern Evonik steht vor einer personellen Veränderung in der Unternehmensführung, da die Finanzchefin Maike Schuh das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Nach rund zehn Jahren im Unternehmen wird Schuh, die seit April 2023 im Vorstand tätig war, ihre Position aufgeben. Der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Tönjes bedauert ihr Ausscheiden und hebt ihre Verdienste für Evonik hervor. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Vorstandschef Christian Kullmann die Leitung des Finanzressorts übernehmen, während der Generalbevollmächtigte Claus Rettig die operativen Aufgaben von Schuh übernehmen wird.

In den sozialen Medien und auf Finanzplattformen gibt es bereits Diskussionen über die Auswirkungen von Schuhs Rücktritt auf die Unternehmensstrategie und die Aktienperformance. Einige Investoren zeigen sich besorgt über die Stabilität des Unternehmens und raten dazu, Aktien zu verkaufen, während andere die Gelegenheit nutzen möchten, um in die Aktie einzusteigen, da sie derzeit günstiger zu haben ist.

Die Situation wirft Fragen zur zukünftigen Ausrichtung von Evonik auf, insbesondere in Bezug auf die Unternehmensführung und die strategischen Ziele. Die Tatsache, dass drei Frauen im Vorstand von Evonik sitzen, wird von einigen Kommentatoren kritisch betrachtet, was auf eine breitere Diskussion über Diversität und Geschlechterverteilung in Führungspositionen hinweist.

Insgesamt ist die Abkehr von Maike Schuh ein bedeutendes Ereignis für Evonik, das sowohl interne als auch externe Reaktionen hervorruft. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, wie das Unternehmen auf diese Veränderung reagiert und welche Schritte unternommen werden, um die Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung zu gewährleisten.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 15,64EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.