Ölpreise im Sinkflug: Geopolitik und Opec+ beeinflussen den Markt!
Am Freitag sind die Ölpreise leicht gesunken und haben sich in der engen Handelsspanne der letzten Tage stabilisiert. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 67,23 US-Dollar, was einem Rückgang von 21 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 37 Cent auf 63,20 Dollar. Auf Wochensicht blieb der Ölmarkt weitgehend unverändert, da die Preise seit Anfang August zwischen 65 und 70 Dollar schwanken. Geopolitische Risiken, insbesondere der Krieg in der Ukraine, haben die Ölpreise gestützt, während eine Erhöhung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ einen dämpfenden Effekt hatte.
Barbara Lambrecht, Rohstoffexpertin der Commerzbank, weist darauf hin, dass die Diskussion um mögliche weitere Sanktionen gegen Russland die Ölpreise stützt. Sie verweist auf einen signifikanten Rückgang der russischen Ölexporte per Schiff in der vergangenen Woche, der jedoch durch ukrainische Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur verzerrt sein könnte. In diesem Zusammenhang hat die Ukraine kürzlich Raffinerien in den russischen Regionen Wolgograd und Baschkortostan mit Drohnen angegriffen, um die Treibstoffversorgung des russischen Militärs zu stören und die Finanzierung des Krieges zu erschweren.
Zusätzlich berichtete das Opec-Sekretariat, dass der Preis für Rohöl des Kartells am Donnerstag auf 70,73 US-Dollar pro Barrel gefallen ist, was einem Rückgang von 40 Cent entspricht. Diese Entwicklungen werfen ein Licht auf die anhaltenden Spannungen im globalen Energiemarkt.
In einem weiteren Kontext fordert Christoph Heusgen, der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, die EU auf, mehr Druck auf Ungarn und die Slowakei auszuüben, die weiterhin stark von russischen Öl- und Gaslieferungen abhängig sind. Ungarn bezieht etwa 60 Prozent und die Slowakei sogar 75 Prozent ihrer Öleinfuhren aus Russland. Heusgen betont, dass die EU Anreize schaffen müsse, um diese Abhängigkeit zu verringern.
US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen gegen Russland in Aussicht gestellt, die an die Bedingung geknüpft sind, dass die EU vollständig auf russische Energieimporte verzichtet. In diesem Zusammenhang kündigte die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen einen neuen Plan an, um die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu reduzieren.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 66,63USD auf L&S Exchange (19. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
