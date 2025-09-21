    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    Zalando SE: Amundi S.A. verändert Stimmrechtsanteile – Was bedeutet das?

    Foto: Bodo Marks - dpa

    Am 18. und 19. September 2025 veröffentlichte Zalando SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurden. Diese Mitteilungen informieren über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die von der französischen Investmentgesellschaft Amundi S.A. gemeldet wurden.

    In der ersten Mitteilung vom 18. September 2025 wird berichtet, dass Amundi S.A. am 10. September 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 3,04 %, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 2,85 % darstellt. Der Gesamtanteil an Stimmrechten, einschließlich der zugeordneten Instrumente, beläuft sich auf 3,13 %. Die Mitteilung führt aus, dass Amundi S.A. über 8.019.267 Stimmrechte direkt und 261.528 Stimmrechte über ein Wertpapierleihe-Instrument hält.

    In der zweiten Mitteilung vom 19. September 2025 wird festgestellt, dass Amundi S.A. am 11. September 2025 die Schwelle von 3 % erneut unterschritt. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt nun 2,67 %, während der Gesamtanteil, einschließlich der Instrumente, auf 2,77 % sinkt. Die Anzahl der direkt gehaltenen Stimmrechte beträgt 7.047.064, und die Anzahl der Stimmrechte aus Wertpapierleihe bleibt unverändert bei 261.528.

    Beide Mitteilungen geben an, dass Amundi S.A. keine anderen Unternehmen kontrolliert oder von anderen Unternehmen kontrolliert wird, die Stimmrechte an Zalando SE halten. Die Mitteilungen enthalten auch Informationen über die Struktur der Tochtergesellschaften von Amundi, die jedoch keine relevanten Stimmrechtsanteile aufweisen.

    Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilungen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass Investoren und die Öffentlichkeit über wesentliche Veränderungen in der Eigentümerstruktur von börsennotierten Unternehmen informiert werden. Zalando SE, mit Sitz in Berlin, ist ein führender Online-Modehändler in Europa und hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, was sich auch in den Veränderungen der Stimmrechtsanteile widerspiegelt.

    Insgesamt zeigen die Mitteilungen von Zalando SE die dynamische Natur der Beteiligungen und die Wichtigkeit der Transparenz im Aktienmarkt, insbesondere in Bezug auf bedeutende Aktionäre wie Amundi S.A.



    Zalando

    -3,19 %
    +2,77 %
    +11,38 %
    -4,53 %
    -0,04 %
    +21,11 %
    -65,89 %
    -10,78 %
    +14,04 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 26,40EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



