Puma SE: Analysten streiten über Verkaufspreis und Zukunftsaussichten!
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Puma SE von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In einer aktuellen Studie äußerte Analyst Thomas Maul, dass die Pinault-Familie, die einen bedeutenden Anteil an dem Sportartikelhersteller hält, auf einen Verkauf ihres Anteils zu einem Preis von 40 Euro pro Aktie hofft. Diese Einschätzung steht jedoch im Widerspruch zur aktuellen Marktentwicklung und der Schwäche der Marke Puma, die eine realistischere Bewertung nahelegt.
Parallel dazu hat die Deutsche Bank Research Puma ebenfalls auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro eingestuft. Analyst Adam Cochrane verwies auf Übernahmespekulationen, die durch das Interesse des Finanzinvestors CVC und des US-Markenmanagementunternehmens Authentic Brands Group (ABG) an den Anteilen der Pinault-Familie ausgelöst wurden. Cochrane äußerte Bedenken, dass ABG als potenzieller Käufer nicht glaubwürdig sei, da das Unternehmen mit mehr als 50 Marken konfrontiert ist. Die Unsicherheit über die zukünftige Strategie von Puma, die Ende Oktober zusammen mit den Quartalszahlen bekannt gegeben werden soll, könnte potenzielle Käufer dazu bewegen, vor einer strategischen Neuausrichtung zu handeln.
Die Diskussion über den angestrebten Verkaufspreis von 40 Euro pro Aktie wird von verschiedenen Marktbeobachtern als übertrieben angesehen. Viele Analysten und Investoren glauben, dass realistischere Angebote zwischen 30 und 32 Euro liegen könnten. Der aktuelle Unternehmenswert von Puma wird auf etwa 5,7 Milliarden Euro geschätzt, was einem Preis von rund 38 Euro pro Aktie entspricht, wenn man Schulden berücksichtigt. Trotz der Herausforderungen, mit denen Puma konfrontiert ist, wie angekündigte Buchverluste, zeigt das Unternehmen einen operativen Cashflow und erwirtschaftet fast 60 Euro Umsatz pro Aktie.
Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung von Puma sind geteilt. Während einige die Marke als geschwächt betrachten, gibt es auch Stimmen, die das Potenzial von Puma unter neuer Führung betonen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob sich die Übernahmespekulationen konkretisieren und welche Preisvorstellungen letztlich durchgesetzt werden können.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 21,55EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
