Puma SE: Analysten streiten über Verkaufspreis und Zukunftsaussichten!

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Puma SE von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In einer aktuellen Studie äußerte Analyst Thomas Maul, dass die Pinault-Familie, die einen bedeutenden Anteil an dem Sportartikelhersteller hält, auf einen Verkauf ihres Anteils zu einem Preis von 40 Euro pro Aktie hofft. Diese Einschätzung steht jedoch im Widerspruch zur aktuellen Marktentwicklung und der Schwäche der Marke Puma, die eine realistischere Bewertung nahelegt.

Parallel dazu hat die Deutsche Bank Research Puma ebenfalls auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro eingestuft. Analyst Adam Cochrane verwies auf Übernahmespekulationen, die durch das Interesse des Finanzinvestors CVC und des US-Markenmanagementunternehmens Authentic Brands Group (ABG) an den Anteilen der Pinault-Familie ausgelöst wurden. Cochrane äußerte Bedenken, dass ABG als potenzieller Käufer nicht glaubwürdig sei, da das Unternehmen mit mehr als 50 Marken konfrontiert ist. Die Unsicherheit über die zukünftige Strategie von Puma, die Ende Oktober zusammen mit den Quartalszahlen bekannt gegeben werden soll, könnte potenzielle Käufer dazu bewegen, vor einer strategischen Neuausrichtung zu handeln.