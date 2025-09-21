Lufthansa-Piloten vor Streik: Gewerkschaft fordert höhere Rentenbeiträge!

Nach sieben erfolglosen Verhandlungsrunden erwägt die VC nun einen Streik und lässt darüber abstimmen. Die Urabstimmung läuft bis zum 30. September. Ritter betonte jedoch, dass er weiterhin gesprächsbereit sei und vor einer Eskalation warnte, da ein Streik den Lösungsraum weiter einschränken würde.

Im aktuellen Streit um die Betriebsrenten von rund 4.800 Lufthansa-Piloten hat die Fluggesellschaft die Erwartungen der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gedämpft. Jens Ritter, der Chef der Lufthansa Airlines, erklärte in einem internen Interview, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens keine zusätzlichen Belastungen zulasse. Die VC fordert höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Rentenfonds, was laut Ritter zu einem jährlichen Kostenanstieg von 228 Millionen Euro führen würde – mehr als eine Verdopplung der aktuellen Ausgaben. Er bezeichnete die Erfüllung dieser Forderung als unverantwortlich und nicht bezahlbar, was möglicherweise zur Verlagerung von Flugzeugen in profitablere Betriebe führen könnte.

Zusätzlich sieht sich die Lufthansa mit weiteren Herausforderungen konfrontiert. Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat die Gespräche über eine tarifliche Gesamtlösung für das Kabinenpersonal als gescheitert erklärt und plant, ihre Forderungen in separaten Verhandlungen durchzusetzen. Dies könnte zu weiteren Spannungen innerhalb des Unternehmens führen.

Parallel dazu müssen Passagiere am Hamburger Flughafen aufgrund eines Kerosin-Lieferengpasses mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Der Flughafen teilte mit, dass der Flugbetrieb derzeit stabil sei, jedoch in den kommenden Tagen mit Änderungen im Flugplan zu rechnen sei. Die Ursache des Engpasses liegt bei der Raffinerie Heide, die aufgrund unvorhergesehener Umstände keinen Flugturbinenkraftstoff liefern kann. Der Flughafen selbst ist nicht in die Beschaffung oder Lieferung des Kerosins involviert und rät Passagieren, ihren Flugstatus zu überprüfen.

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, wies darauf hin, dass die Situation die Sensibilität und Komplexität der logistischen Ketten in der Luftfahrt verdeutlicht. Er betonte die Notwendigkeit, die Resilienz der Infrastrukturen für die Versorgung der Flughäfen zu stärken, um zukünftige Engpässe zu vermeiden.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 7,428EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.